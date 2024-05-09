Путин поздравил россиян с Днем Победы

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Парад Победы 2021 9 мая на Красной площади в Москве. Москва, путин владимир
Владимир Путин выразил решительное несогласие с позициями государств, претендующих на исключительность Фото:

Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан России с Днем Победы. Он отметил вклад предыдущих поколений в победу над нацизмом.

«Наши отцы, деды и прадеды защитили родную землю и сокрушили нацизм, освободили народы Европы», — заявил Путин на параде Победы в Москве. Он также выразил решительный отказ от претензий на исключительность со стороны любого государства и указал на опасность их чрезмерных амбиций.

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Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан России с Днем Победы. Он отметил вклад предыдущих поколений в победу над нацизмом. «Наши отцы, деды и прадеды защитили родную землю и сокрушили нацизм, освободили народы Европы», — заявил Путин на параде Победы в Москве. Он также выразил решительный отказ от претензий на исключительность со стороны любого государства и указал на опасность их чрезмерных амбиций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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