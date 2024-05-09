Путин поздравил россиян с Днем Победы

Владимир Путин выразил решительное несогласие с позициями государств, претендующих на исключительность
Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан России с Днем Победы. Он отметил вклад предыдущих поколений в победу над нацизмом.
«Наши отцы, деды и прадеды защитили родную землю и сокрушили нацизм, освободили народы Европы», — заявил Путин на параде Победы в Москве. Он также выразил решительный отказ от претензий на исключительность со стороны любого государства и указал на опасность их чрезмерных амбиций.
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