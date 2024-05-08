Мэр Салехарда поздравил горожан с Днем Победы

Глава Салехарда Алексей Титовский опубликовал поздравление с Днем Победы в своем telegram-канале. Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны салехардцы приняли у себя детей Ленинграда.
«Сегодня мы празднуем 79-ую годовщину Великой Победы! Этот день навсегда останется символом героизма, несгибаемой стойкости и несокрушимости духа советского народа. Наш город стал надежным тылом для детей Блокадного Ленинграда и верным помощником всем, кто был на фронте. Из Салехарда на огненную битву отправились 1 247 человек», — подчеркнул Титовский. В настоящее время в Салехарде проживает 31 ветеран ВОВ.
ЯНАО празднует День Победы концертами, мероприятиями, полевыми кухнями и гуляниями. Все праздничные мероприятия — в онлайн-трансляции URA.RU.
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