08 мая 2024

Мэр Салехарда поздравил горожан с Днем Победы

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Костюмированная автоколонна и воздушный парад ко Дню Победы. Екатеринбург, гвоздики, ветеран, день победы
Салехард празднует День Победы Фото:
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Ямал отмечает 79-ю годовщину Великой Победы

Глава Салехарда Алексей Титовский опубликовал поздравление с Днем Победы в своем telegram-канале. Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны салехардцы приняли у себя детей Ленинграда.

«Сегодня мы празднуем 79-ую годовщину Великой Победы! Этот день навсегда останется символом героизма, несгибаемой стойкости и несокрушимости духа советского народа. Наш город стал надежным тылом для детей Блокадного Ленинграда и верным помощником всем, кто был на фронте. Из Салехарда на огненную битву отправились 1 247 человек», — подчеркнул Титовский. В настоящее время в Салехарде проживает 31 ветеран ВОВ.

ЯНАО празднует День Победы концертами, мероприятиями, полевыми кухнями и гуляниями. Все праздничные мероприятия — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Глава Салехарда Алексей Титовский опубликовал поздравление с Днем Победы в своем telegram-канале. Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны салехардцы приняли у себя детей Ленинграда. «Сегодня мы празднуем 79-ую годовщину Великой Победы! Этот день навсегда останется символом героизма, несгибаемой стойкости и несокрушимости духа советского народа. Наш город стал надежным тылом для детей Блокадного Ленинграда и верным помощником всем, кто был на фронте. Из Салехарда на огненную битву отправились 1 247 человек», — подчеркнул Титовский. В настоящее время в Салехарде проживает 31 ветеран ВОВ. ЯНАО празднует День Победы концертами, мероприятиями, полевыми кухнями и гуляниями. Все праздничные мероприятия — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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