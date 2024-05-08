Мэр Салехарда поздравил горожан с Днем Победы

09 мая 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Салехард празднует День Победы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Ямал отмечает 79-ю годовщину Великой Победы Глава Салехарда Алексей Титовский опубликовал поздравление с Днем Победы в своем telegram-канале. Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны салехардцы приняли у себя детей Ленинграда. «Сегодня мы празднуем 79-ую годовщину Великой Победы! Этот день навсегда останется символом героизма, несгибаемой стойкости и несокрушимости духа советского народа. Наш город стал надежным тылом для детей Блокадного Ленинграда и верным помощником всем, кто был на фронте. Из Салехарда на огненную битву отправились 1 247 человек», — подчеркнул Титовский. В настоящее время в Салехарде проживает 31 ветеран ВОВ. ЯНАО празднует День Победы концертами, мероприятиями, полевыми кухнями и гуляниями. Все праздничные мероприятия — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Салехарда Алексей Титовский опубликовал поздравление с Днем Победы в своем telegram-канале. Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны салехардцы приняли у себя детей Ленинграда. «Сегодня мы празднуем 79-ую годовщину Великой Победы! Этот день навсегда останется символом героизма, несгибаемой стойкости и несокрушимости духа советского народа. Наш город стал надежным тылом для детей Блокадного Ленинграда и верным помощником всем, кто был на фронте. Из Салехарда на огненную битву отправились 1 247 человек», — подчеркнул Титовский. В настоящее время в Салехарде проживает 31 ветеран ВОВ. ЯНАО празднует День Победы концертами, мероприятиями, полевыми кухнями и гуляниями. Все праздничные мероприятия — в онлайн-трансляции URA.RU.