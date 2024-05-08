Ведущие вузы Перми раскрыли самые популярные направления для поступления в 2024 году

Пермский Политех: одно из самых популярных направлений в вузе — создание БПЛА

09 мая 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

«Авиационные ракеты и двигатели» — одно из самых популярных направлений в ПНИПУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Среди выпускников пермских школ растет спрос на специальности, связанные с ИТ-технологиями, производством летательных аппаратов (в том числе, БПЛА) и вооружения. О самых востребованных направлениях подготовки будущих специалистов корреспонденту URA.RU рассказали в ведущих вузах Пермского края. Так, в Пермском Политехе в рамках приемной кампании-2024 ожидают наплыв абитуриентов на аэрокосмический факультет. «Большим интересом у поступающих в ПНИПУ пользуются такие направления и специальности, как „Авиационные ракеты и двигатели“, „Технологии производства материалов“ (в том числе, связанные с производством беспилотных летательных аппаратов), „Стрелково-пушечное, артиллеристское, ракетное вооружение“. В какой-то момент популярность данных направлений снизилась, но сейчас вновь наступил период, когда они становятся востребованы», — рассказал URA.RU ответственный секретарь приемной комиссии ПНИПУ Руслан Гарифзянов. Среди других востребованных направлений подготовки специалистов в вузе: экономика, менеджмент, строительство, и архитектура, нефтегазовое дело и специальности, связанные с ИТ. Направления, связанные информационными технологиями востребованы и тех, кто рассматривает для поступления Пермский госуниверситет (ПГНИУ). Так, самый высокий конкурс в 2023 году в Институте компьютерных наук и технологий классического вуза был на два направления — «Информационная безопасность автоматизированных систем» (15,6 человек на место) и «Информационные системы и технологии» (16 человек на место). Одними из самых популярных для поступления остаются также «Лингвистика» (профиль Восточные языки»), «Реклама и связи с общественностью», «Судебная и прокурорская деятельность». В НИУ ВШЭ по итогам прошедшего года больше всего абитуриентов интересовалось направлением «Бизнес-информатика». Количество поданных на него заявлений составило 565 при количестве бюджетных мест — 45. А самый высокий конкурс (27,5 человек на место) оказался на направлении «Лингвистика». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди выпускников пермских школ растет спрос на специальности, связанные с ИТ-технологиями, производством летательных аппаратов (в том числе, БПЛА) и вооружения. О самых востребованных направлениях подготовки будущих специалистов корреспонденту URA.RU рассказали в ведущих вузах Пермского края. Так, в Пермском Политехе в рамках приемной кампании-2024 ожидают наплыв абитуриентов на аэрокосмический факультет. «Большим интересом у поступающих в ПНИПУ пользуются такие направления и специальности, как „Авиационные ракеты и двигатели“, „Технологии производства материалов“ (в том числе, связанные с производством беспилотных летательных аппаратов), „Стрелково-пушечное, артиллеристское, ракетное вооружение“. В какой-то момент популярность данных направлений снизилась, но сейчас вновь наступил период, когда они становятся востребованы», — рассказал URA.RU ответственный секретарь приемной комиссии ПНИПУ Руслан Гарифзянов. Среди других востребованных направлений подготовки специалистов в вузе: экономика, менеджмент, строительство, и архитектура, нефтегазовое дело и специальности, связанные с ИТ. Направления, связанные информационными технологиями востребованы и тех, кто рассматривает для поступления Пермский госуниверситет (ПГНИУ). Так, самый высокий конкурс в 2023 году в Институте компьютерных наук и технологий классического вуза был на два направления — «Информационная безопасность автоматизированных систем» (15,6 человек на место) и «Информационные системы и технологии» (16 человек на место). Одними из самых популярных для поступления остаются также «Лингвистика» (профиль Восточные языки»), «Реклама и связи с общественностью», «Судебная и прокурорская деятельность». В НИУ ВШЭ по итогам прошедшего года больше всего абитуриентов интересовалось направлением «Бизнес-информатика». Количество поданных на него заявлений составило 565 при количестве бюджетных мест — 45. А самый высокий конкурс (27,5 человек на место) оказался на направлении «Лингвистика».