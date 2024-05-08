08 мая 2024

Как в Перми прошел парад Победы: фоторепортаж URA.RU

Современная военная техника приняла участие в параде Победы в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники на Октябрьской площади. Пермь
Военная техника прошла по Октябрьской площади Фото:
новость из сюжета
День Победы в Перми в 2024 году

В Перми участие в параде, посвященному Дню Победы, приняло участие порядка 2 тысяч человек. По Октябрьской площади промаршировали военные, курсанты и кадеты, сообщается на сайте мэрии.

«В торжественном прохождении войск приняли участие 20 парадных расчетов — курсанты Пермского военного института войск нацгвардии РФ, воспитанники Пермского Суворовского военного училища, военнослужащие 764-го истребительного авиаполка, курсанты Пермского института ФСИН, а также сотрудники ГУ ФСИН и МЧС по Пермскому краю, спецуправления ФПС №34 МЧС России, кадеты Пермского президентского кадетского училища имени Героя России Кузьмина, кадеты лицея №1 имени генералиссимуса А.В. Суворова и юнармейцы», — говорится на сайте администрации Перми. Самые зрелищные кадры парада — в фоторепортаже URA.RU.

Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники на Октябрьской площади. Пермь
Открывала торжественную часть парада рота барабанщиков Пермского президентского кадетского училища
Фото:
Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники на Октябрьской площади. Пермь
Знаменная группа курсантов ПВИВНГ вынесла на Октябрьскую площадь флаг России и копию знамени Победы
Фото:
Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники на Октябрьской площади. Пермь
Принимал парад министр территориальной безопасности Пермского края, генерал-майор Виктор Батмазов
Фото:
Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники на Октябрьской площади. Пермь
Командовал прохождением войск начальник Пермского суворовского военного училища, генерал-майор Николай Братухин
Фото:
Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники на Октябрьской площади. Пермь
По Октябрьской площади торжественным маршем прошла колонна кадетов
Фото:
Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники на Октябрьской площади. Пермь
В этом году участие в параде приняли и юнармейцы
Фото:
Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники на Октябрьской площади. Пермь
Участники парада Победы на Октябрьской площади
Фото:
Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники на Октябрьской площади. Пермь
Сотрудники пермского регионального управления МЧС во время парада
Фото:
Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники на Октябрьской площади. Пермь
Завершил торжественное прохождение войск парадный расчет кинологов со служебными собаками из кинологического факультета ПВИВНГ
Фото:
Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники на Октябрьской площади. Пермь
Колонны маршировали под звуки оркестра
Фото:
Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники на Октябрьской площади. Пермь
Зрители на трибунах внимательно следили за прохождением войск Пермского гарнизона
Фото:
Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники на Октябрьской площади. Пермь
Легендарная «Катюша» шла впереди колонны военной техники
Фото:
Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники на Октябрьской площади. Пермь
После прохождения парадных расчетов на Октябрьской площади появилась военная техника
Фото:
Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники на Октябрьской площади. Пермь
В марше участвовала современная техника пермского управления Росгвардии: БТРы и бронированные автомобили
Фото:
Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники на Октябрьской площади. Пермь
Зрители увидели реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г»
Фото:
Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники на Октябрьской площади. Пермь
Самоходный миномет «Нона-СВК»
Фото:
Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники на Октябрьской площади. Пермь
Губернатор Дмитрий Махонин поприветствовал участников парада. Он отметил, что Пермский край, как и вся страна, с гордостью вспоминает тех, кто сражался за свободу страны в тяжелые годы Великой Отечественной войны
Фото:

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В Перми участие в параде, посвященному Дню Победы, приняло участие порядка 2 тысяч человек. По Октябрьской площади промаршировали военные, курсанты и кадеты, сообщается на сайте мэрии. «В торжественном прохождении войск приняли участие 20 парадных расчетов — курсанты Пермского военного института войск нацгвардии РФ, воспитанники Пермского Суворовского военного училища, военнослужащие 764-го истребительного авиаполка, курсанты Пермского института ФСИН, а также сотрудники ГУ ФСИН и МЧС по Пермскому краю, спецуправления ФПС №34 МЧС России, кадеты Пермского президентского кадетского училища имени Героя России Кузьмина, кадеты лицея №1 имени генералиссимуса А.В. Суворова и юнармейцы», — говорится на сайте администрации Перми. Самые зрелищные кадры парада — в фоторепортаже URA.RU.
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