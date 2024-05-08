Как в Перми прошел парад Победы: фоторепортаж URA.RU

В Перми участие в параде, посвященному Дню Победы, приняло участие порядка 2 тысяч человек. По Октябрьской площади промаршировали военные, курсанты и кадеты, сообщается на сайте мэрии.
«В торжественном прохождении войск приняли участие 20 парадных расчетов — курсанты Пермского военного института войск нацгвардии РФ, воспитанники Пермского Суворовского военного училища, военнослужащие 764-го истребительного авиаполка, курсанты Пермского института ФСИН, а также сотрудники ГУ ФСИН и МЧС по Пермскому краю, спецуправления ФПС №34 МЧС России, кадеты Пермского президентского кадетского училища имени Героя России Кузьмина, кадеты лицея №1 имени генералиссимуса А.В. Суворова и юнармейцы», — говорится на сайте администрации Перми. Самые зрелищные кадры парада — в фоторепортаже URA.RU.
Открывала торжественную часть парада рота барабанщиков Пермского президентского кадетского училища
Губернатор Дмитрий Махонин поприветствовал участников парада. Он отметил, что Пермский край, как и вся страна, с гордостью вспоминает тех, кто сражался за свободу страны в тяжелые годы Великой Отечественной войны
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В Перми участие в параде, посвященному Дню Победы, приняло участие порядка 2 тысяч человек. По Октябрьской площади промаршировали военные, курсанты и кадеты, сообщается на сайте мэрии. «В торжественном прохождении войск приняли участие 20 парадных расчетов — курсанты Пермского военного института войск нацгвардии РФ, воспитанники Пермского Суворовского военного училища, военнослужащие 764-го истребительного авиаполка, курсанты Пермского института ФСИН, а также сотрудники ГУ ФСИН и МЧС по Пермскому краю, спецуправления ФПС №34 МЧС России, кадеты Пермского президентского кадетского училища имени Героя России Кузьмина, кадеты лицея №1 имени генералиссимуса А.В. Суворова и юнармейцы», — говорится на сайте администрации Перми. Самые зрелищные кадры парада — в фоторепортаже URA.RU.