Лепс перед концертом в Челябинске поздравил с Днем Победы. Видео

09 мая 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

Лепс выступит в Челябинске 9 мая Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Челябинская область празднует День Победы — 2024 Народный артист России Григорий Лепс, который 9 мая примет участие в концерте «Мы эту Победу вовек не забудем!» в Челябинске, поздравил всех с праздником. Видеообращение размещено в telegram-канале артиста. «С праздником, дорогие мои! С днем Победы! Праздник этот помнить необходимо, праздник этот помнить нужно», — сказал Лепс. Нельзя забывать тех людей, которые отдали жизни, чтобы мы жили, творили и работали, добавил артист. Лепс также пожелал всем счастья, здоровья, благополучия и долгой жизни. Праздничный концерт «Мы эту Победу вовек не забудем» с участием Григория Лепса пройдет на площадке у «Торгового центра» по улице Каслинской. Начало мероприятия в 17:00. Челябинск 9 мая вместе со всей страной отмечает День Победы. На Аллее Славы у Вечного огня утром прошла церемония возложения цветов. На площади Революции в 11:00 состоялся Парад Победы. Как Челябинск отмечает праздник — в онлайн-трансляции на URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Народный артист России Григорий Лепс, который 9 мая примет участие в концерте «Мы эту Победу вовек не забудем!» в Челябинске, поздравил всех с праздником. Видеообращение размещено в telegram-канале артиста. «С праздником, дорогие мои! С днем Победы! Праздник этот помнить необходимо, праздник этот помнить нужно», — сказал Лепс. Нельзя забывать тех людей, которые отдали жизни, чтобы мы жили, творили и работали, добавил артист. Лепс также пожелал всем счастья, здоровья, благополучия и долгой жизни. Праздничный концерт «Мы эту Победу вовек не забудем» с участием Григория Лепса пройдет на площадке у «Торгового центра» по улице Каслинской. Начало мероприятия в 17:00. Челябинск 9 мая вместе со всей страной отмечает День Победы. На Аллее Славы у Вечного огня утром прошла церемония возложения цветов. На площади Революции в 11:00 состоялся Парад Победы. Как Челябинск отмечает праздник — в онлайн-трансляции на URA.RU.