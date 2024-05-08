08 мая 2024

Лепс перед концертом в Челябинске поздравил с Днем Победы. Видео

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Концерт Григория Лепса в МВЦ Екатеринбург-Экспо. Екатеринбург, лепс григорий, концерт григория лепса
Лепс выступит в Челябинске 9 мая Фото:
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Челябинская область празднует День Победы — 2024

Народный артист России Григорий Лепс, который 9 мая примет участие в концерте «Мы эту Победу вовек не забудем!» в Челябинске, поздравил всех с праздником. Видеообращение размещено в telegram-канале артиста.

«С праздником, дорогие мои! С днем Победы! Праздник этот помнить необходимо, праздник этот помнить нужно», — сказал Лепс.

Нельзя забывать тех людей, которые отдали жизни, чтобы мы жили, творили и работали, добавил артист. Лепс также пожелал всем счастья, здоровья, благополучия и долгой жизни.

Праздничный концерт «Мы эту Победу вовек не забудем» с участием Григория Лепса пройдет на площадке у «Торгового центра» по улице Каслинской. Начало мероприятия в 17:00.

Челябинск 9 мая вместе со всей страной отмечает День Победы. На Аллее Славы у Вечного огня утром прошла церемония возложения цветов. На площади Революции в 11:00 состоялся Парад Победы. Как Челябинск отмечает праздник — в онлайн-трансляции на URA.RU.

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Народный артист России Григорий Лепс, который 9 мая примет участие в концерте «Мы эту Победу вовек не забудем!» в Челябинске, поздравил всех с праздником. Видеообращение размещено в telegram-канале артиста. «С праздником, дорогие мои! С днем Победы! Праздник этот помнить необходимо, праздник этот помнить нужно», — сказал Лепс. Нельзя забывать тех людей, которые отдали жизни, чтобы мы жили, творили и работали, добавил артист. Лепс также пожелал всем счастья, здоровья, благополучия и долгой жизни. Праздничный концерт «Мы эту Победу вовек не забудем» с участием Григория Лепса пройдет на площадке у «Торгового центра» по улице Каслинской. Начало мероприятия в 17:00. Челябинск 9 мая вместе со всей страной отмечает День Победы. На Аллее Славы у Вечного огня утром прошла церемония возложения цветов. На площади Революции в 11:00 состоялся Парад Победы. Как Челябинск отмечает праздник — в онлайн-трансляции на URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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