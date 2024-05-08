Народный артист России Григорий Лепс, который 9 мая примет участие в концерте «Мы эту Победу вовек не забудем!» в Челябинске, поздравил всех с праздником. Видеообращение размещено в telegram-канале артиста.
«С праздником, дорогие мои! С днем Победы! Праздник этот помнить необходимо, праздник этот помнить нужно», — сказал Лепс.
Нельзя забывать тех людей, которые отдали жизни, чтобы мы жили, творили и работали, добавил артист. Лепс также пожелал всем счастья, здоровья, благополучия и долгой жизни.
Праздничный концерт «Мы эту Победу вовек не забудем» с участием Григория Лепса пройдет на площадке у «Торгового центра» по улице Каслинской. Начало мероприятия в 17:00.
Челябинск 9 мая вместе со всей страной отмечает День Победы. На Аллее Славы у Вечного огня утром прошла церемония возложения цветов. На площади Революции в 11:00 состоялся Парад Победы. Как Челябинск отмечает праздник — в онлайн-трансляции на URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!