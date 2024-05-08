Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Курганской области. Ожидается, что температура опустится до минус трех градусов. Об этом сообщается на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).
«10, 11 мая на территории Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус трех градусов. В случае, если погода не прояснится, ожидается до нуля градусов», — указано на сайте Курганского ЦГМС.
Прогноз погоды на 10 мая в Курганской области следующий: днем ожидается до +14 градусов, местами небольшие дожди. Ветер западный, до 15 метров в секунду. Ночью наиболее теплая температура будет достигать +5 градусов. Также ожидаются небольшие дожди, в отдельных районах ожидают туман. В городе прогноз несколько отличается. Так ночью температура опустится до нуля, преимущественно без осадков. Днем наиболее высокая температура составит +13 градусов. Ветер западный, может доходить до 12 метров в секунду.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области 9 Мая, в День Победы, должно наступить потепление и пройти дожди. Ночью 9 мая минимальная температура воздуха должна была составить плюс шесть градусов, а днем могло потеплеть до +23 градусов.
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Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Курганской области. Ожидается, что температура опустится до минус трех градусов. Об этом сообщается на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «10, 11 мая на территории Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус трех градусов. В случае, если погода не прояснится, ожидается до нуля градусов», — указано на сайте Курганского ЦГМС. Прогноз погоды на 10 мая в Курганской области следующий: днем ожидается до +14 градусов, местами небольшие дожди. Ветер западный, до 15 метров в секунду. Ночью наиболее теплая температура будет достигать +5 градусов. Также ожидаются небольшие дожди, в отдельных районах ожидают туман. В городе прогноз несколько отличается. Так ночью температура опустится до нуля, преимущественно без осадков. Днем наиболее высокая температура составит +13 градусов. Ветер западный, может доходить до 12 метров в секунду. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области 9 Мая, в День Победы, должно наступить потепление и пройти дожди. Ночью 9 мая минимальная температура воздуха должна была составить плюс шесть градусов, а днем могло потеплеть до +23 градусов.