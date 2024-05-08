На майские выходные в Курганскую область придут заморозки. Скрин

09 мая 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Синоптики прогнозируют похолодание до минус трех градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Курганской области. Ожидается, что температура опустится до минус трех градусов. Об этом сообщается на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «10, 11 мая на территории Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус трех градусов. В случае, если погода не прояснится, ожидается до нуля градусов», — указано на сайте Курганского ЦГМС. Прогноз погоды на 10 мая в Курганской области следующий: днем ожидается до +14 градусов, местами небольшие дожди. Ветер западный, до 15 метров в секунду. Ночью наиболее теплая температура будет достигать +5 градусов. Также ожидаются небольшие дожди, в отдельных районах ожидают туман. В городе прогноз несколько отличается. Так ночью температура опустится до нуля, преимущественно без осадков. Днем наиболее высокая температура составит +13 градусов. Ветер западный, может доходить до 12 метров в секунду. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области 9 Мая, в День Победы, должно наступить потепление и пройти дожди. Ночью 9 мая минимальная температура воздуха должна была составить плюс шесть градусов, а днем могло потеплеть до +23 градусов. Курганскую область накроют заморозки сайт Курганского ЦГМС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Курганской области. Ожидается, что температура опустится до минус трех градусов. Об этом сообщается на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «10, 11 мая на территории Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус трех градусов. В случае, если погода не прояснится, ожидается до нуля градусов», — указано на сайте Курганского ЦГМС. Прогноз погоды на 10 мая в Курганской области следующий: днем ожидается до +14 градусов, местами небольшие дожди. Ветер западный, до 15 метров в секунду. Ночью наиболее теплая температура будет достигать +5 градусов. Также ожидаются небольшие дожди, в отдельных районах ожидают туман. В городе прогноз несколько отличается. Так ночью температура опустится до нуля, преимущественно без осадков. Днем наиболее высокая температура составит +13 градусов. Ветер западный, может доходить до 12 метров в секунду. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области 9 Мая, в День Победы, должно наступить потепление и пройти дожди. Ночью 9 мая минимальная температура воздуха должна была составить плюс шесть градусов, а днем могло потеплеть до +23 градусов.