05 мая 2024

Синоптики спрогнозировали погоду на 9 Мая в Курганской области

В День Победы в Курганской области пройдет дождь и наступит потепление
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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, 9 мая, флаг 9мая, праздник победы
В Курганской области в День Победы ожидаются дожди Фото:
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Резкие изменения погоды в Кургане и области

В Курганской области 9 Мая, в День Победы, наступит потепление и пройдут дожди. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. 09.05.2024: облачно с прояснениями, в большинстве районов дождь», — указано в прогнозе погоды.

Ожидается, что ночью 9 мая минимальная температура воздуха составит +6 градусов, а днем может потеплеть до +23 градусов. Максимальная скорость ветра в этот день может составить 10 метров в секунду. 7 мая в регионе может потеплеть до +15 градусов, а 8 мая — до +22 градусов.

В мае в Кургане ожидается дождливая погода. Большая часть осадков придется на первую половину месяца.

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В Курганской области 9 Мая, в День Победы, наступит потепление и пройдут дожди. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. 09.05.2024: облачно с прояснениями, в большинстве районов дождь», — указано в прогнозе погоды. Ожидается, что ночью 9 мая минимальная температура воздуха составит +6 градусов, а днем может потеплеть до +23 градусов. Максимальная скорость ветра в этот день может составить 10 метров в секунду. 7 мая в регионе может потеплеть до +15 градусов, а 8 мая — до +22 градусов. В мае в Кургане ожидается дождливая погода. Большая часть осадков придется на первую половину месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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