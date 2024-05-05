Синоптики спрогнозировали погоду на 9 Мая в Курганской области

В Курганской области 9 Мая, в День Победы, наступит потепление и пройдут дожди. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.
«Прогноз погоды по Курганской области. 09.05.2024: облачно с прояснениями, в большинстве районов дождь», — указано в прогнозе погоды.
Ожидается, что ночью 9 мая минимальная температура воздуха составит +6 градусов, а днем может потеплеть до +23 градусов. Максимальная скорость ветра в этот день может составить 10 метров в секунду. 7 мая в регионе может потеплеть до +15 градусов, а 8 мая — до +22 градусов.
В мае в Кургане ожидается дождливая погода. Большая часть осадков придется на первую половину месяца.
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В Курганской области 9 Мая, в День Победы, наступит потепление и пройдут дожди. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. 09.05.2024: облачно с прояснениями, в большинстве районов дождь», — указано в прогнозе погоды. Ожидается, что ночью 9 мая минимальная температура воздуха составит +6 градусов, а днем может потеплеть до +23 градусов. Максимальная скорость ветра в этот день может составить 10 метров в секунду. 7 мая в регионе может потеплеть до +15 градусов, а 8 мая — до +22 градусов. В мае в Кургане ожидается дождливая погода. Большая часть осадков придется на первую половину месяца.