08 мая 2024

Губернатор Текслер в День Победы поздравил раненых в военном госпитале. Фото

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Алексей Текслер в Каслинском муниципальном районе. Челябинск , текслер алексей, топ
Текслер поздравил с праздником раненых на СВО бойцов Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в День Победы посетил челябинский военный госпиталь, где поздравил с праздником получивших ранения участников спецоперации. Об этом 9 мая глава региона написал в своем telegram-канале.

«В День Великой Победы обязательно приезжаю в наш военный госпиталь. Поздравить наших раненых парней с праздником, поддержать их», — написал Текслер.

Бойцы встречают праздник в приподнятом настроении, несмотря на все сложности. Также 9 мая для них устроили праздничный концерт с выступлениями артистов и подарками.

По словам Текслера, за последнее время челябинский госпиталь сильно изменился. Внутри здания поэтапно продолжаются ремонтные работы. В частности, с начала года обновили хирургический корпус. На очереди ремонт фасада здания, добавил челябинский губернатор.

В Челябинске 9 мая, как и по всей стране, проходят праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Утром на Аллее Славы прошла церемония возложения цветов. На площади Революции, несмотря на сильный ливень, состоялся Парад Победы. Как Челябинск отмечает День Победы-2024 — в онлайн-трансляции на URA.RU.

Текслер поздравил пациентов челябинского военного госпиталя с 9 Мая
Текслер поздравил пациентов челябинского военного госпиталя с 9 Мая
Ремонт в челябинском военном госпитале продолжится, заявил Текслер
Ремонт в челябинском военном госпитале продолжится, заявил Текслер

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в День Победы посетил челябинский военный госпиталь, где поздравил с праздником получивших ранения участников спецоперации. Об этом 9 мая глава региона написал в своем telegram-канале. «В День Великой Победы обязательно приезжаю в наш военный госпиталь. Поздравить наших раненых парней с праздником, поддержать их», — написал Текслер. Бойцы встречают праздник в приподнятом настроении, несмотря на все сложности. Также 9 мая для них устроили праздничный концерт с выступлениями артистов и подарками. По словам Текслера, за последнее время челябинский госпиталь сильно изменился. Внутри здания поэтапно продолжаются ремонтные работы. В частности, с начала года обновили хирургический корпус. На очереди ремонт фасада здания, добавил челябинский губернатор. В Челябинске 9 мая, как и по всей стране, проходят праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Утром на Аллее Славы прошла церемония возложения цветов. На площади Революции, несмотря на сильный ливень, состоялся Парад Победы. Как Челябинск отмечает День Победы-2024 — в онлайн-трансляции на URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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