Губернатор Текслер в День Победы поздравил раненых в военном госпитале. Фото

09 мая 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Текслер поздравил с праздником раненых на СВО бойцов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в День Победы посетил челябинский военный госпиталь, где поздравил с праздником получивших ранения участников спецоперации. Об этом 9 мая глава региона написал в своем telegram-канале. «В День Великой Победы обязательно приезжаю в наш военный госпиталь. Поздравить наших раненых парней с праздником, поддержать их», — написал Текслер. Бойцы встречают праздник в приподнятом настроении, несмотря на все сложности. Также 9 мая для них устроили праздничный концерт с выступлениями артистов и подарками. По словам Текслера, за последнее время челябинский госпиталь сильно изменился. Внутри здания поэтапно продолжаются ремонтные работы. В частности, с начала года обновили хирургический корпус. На очереди ремонт фасада здания, добавил челябинский губернатор. В Челябинске 9 мая, как и по всей стране, проходят праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Утром на Аллее Славы прошла церемония возложения цветов. На площади Революции, несмотря на сильный ливень, состоялся Парад Победы. Как Челябинск отмечает День Победы-2024 — в онлайн-трансляции на URA.RU. Текслер поздравил пациентов челябинского военного госпиталя с 9 Мая Telegram-канал Алексея Текслера Ремонт в челябинском военном госпитале продолжится, заявил Текслер Telegram-канал Алексея Текслера Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в День Победы посетил челябинский военный госпиталь, где поздравил с праздником получивших ранения участников спецоперации. Об этом 9 мая глава региона написал в своем telegram-канале. «В День Великой Победы обязательно приезжаю в наш военный госпиталь. Поздравить наших раненых парней с праздником, поддержать их», — написал Текслер. Бойцы встречают праздник в приподнятом настроении, несмотря на все сложности. Также 9 мая для них устроили праздничный концерт с выступлениями артистов и подарками. По словам Текслера, за последнее время челябинский госпиталь сильно изменился. Внутри здания поэтапно продолжаются ремонтные работы. В частности, с начала года обновили хирургический корпус. На очереди ремонт фасада здания, добавил челябинский губернатор. В Челябинске 9 мая, как и по всей стране, проходят праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Утром на Аллее Славы прошла церемония возложения цветов. На площади Революции, несмотря на сильный ливень, состоялся Парад Победы. Как Челябинск отмечает День Победы-2024 — в онлайн-трансляции на URA.RU.