Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в День Победы посетил челябинский военный госпиталь, где поздравил с праздником получивших ранения участников спецоперации. Об этом 9 мая глава региона написал в своем telegram-канале.
«В День Великой Победы обязательно приезжаю в наш военный госпиталь. Поздравить наших раненых парней с праздником, поддержать их», — написал Текслер.
Бойцы встречают праздник в приподнятом настроении, несмотря на все сложности. Также 9 мая для них устроили праздничный концерт с выступлениями артистов и подарками.
По словам Текслера, за последнее время челябинский госпиталь сильно изменился. Внутри здания поэтапно продолжаются ремонтные работы. В частности, с начала года обновили хирургический корпус. На очереди ремонт фасада здания, добавил челябинский губернатор.
В Челябинске 9 мая, как и по всей стране, проходят праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Утром на Аллее Славы прошла церемония возложения цветов. На площади Революции, несмотря на сильный ливень, состоялся Парад Победы. Как Челябинск отмечает День Победы-2024 — в онлайн-трансляции на URA.RU.
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