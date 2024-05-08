Свердловских VIP порадовали новинкой на втором за день параде Победы. Фото, видео

09 мая 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

На парад в Верхнюю Пышму пришли больше 6000 человек Фото: Размик Закарян, URA.RU новость из сюжета День Победы в Екатеринбурге — 2024 Отпраздновав День победы в Екатеринбурге, свердловские чиновники по традиции отправились на парад в Верхнюю Пышму. И в этом году смогли увидеть больше, чем в прошлом. Помимо военной техники в колонне впервые прошла гражданская, среди которой, например, легенда советского автопрома ГАЗ М-20 «Победа». Губернатор Евгений Куйвашев в своей речи особенно отметил вклад пышминцев в победу в Великой отечественной войне, передает корреспондент URA.RU. «Сотни тысяч земляков защищали Родину на фронте, оставшиеся в тылу ковали победу на заводах, выхаживали раненых, обучали будущих солдат и офицеров. Каждый свердловский город внес вклад в освобождение от фашистских захватчиков. В их числе и Верхняя Пышма. Героически сражались наши бойцы на фронте, бесперебойно давали продукцию предприятия. Около 80% снарядных гильз и патронов, выпущенных во время ВОВ, были изготовлены из пышминской меди. В городе бережно хранят историю ВОВ в память о героях земляках», — отметил в своей речи Куйвашев. С ним на VIP-трибуне были его предшественник, а ныне советник Эдуард Россель, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, именитые бизнесмены, депутаты заксобрания. Вскоре на проспекте появилась военная и гражданская техника. «Она прошла в особом тематико-хронологическом порядке: от эпохи индустриализации и экономического подъема страны (1930-е годы) — через годы Великой Отечественной войны — к периоду послевоенного восстановления (1945-50-е годы)», — поясняли организаторы. Открывал колонну мотоцикл ТИЗ АМ-600, за ним шли танки Т-26, БТ-7, Т-28, Т-35, бронеавтомобиль БА-20, автомобили ГАЗ-А, ГАЗ-М1 — главный легковой автомобиль Красной армии, правительственный ЗиС-101А и ЗиС-Спорт, КИМ-10-50 — машины первых поколений советского автопрома. За техникой 30-х годов прошли сделанные для нужд фронта танки Т-70, Т-34, КВ-1, артиллерийские установки СУ-100, ИСУ-152, и другие. Всего — более 20 единиц военной техники и 13 — гражданской. По итогу мероприятия организаторы отчитались, что парад посетили порядка 6000 человек. Для сравнения, трибуны в Екатеринбурге вместили около 1200 зрителей, а смотровые площадки, откуда горожане смотрели парад в прошлые годы, в этом закрыли из-за усиленных антитеррористических мер. В этом году журналистов к трибунам не пустили — фотографам пришлось ловить моменты издалека Фото: Размик Закарян, URA.RU Фото: Размик Закарян, URA.RU Фото: Размик Закарян, URA.RU Фото: Размик Закарян, URA.RU Фото: Размик Закарян, URA.RU Фото: Размик Закарян, URA.RU Фото: Размик Закарян, URA.RU Фото: Размик Закарян, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отпраздновав День победы в Екатеринбурге, свердловские чиновники по традиции отправились на парад в Верхнюю Пышму. И в этом году смогли увидеть больше, чем в прошлом. Помимо военной техники в колонне впервые прошла гражданская, среди которой, например, легенда советского автопрома ГАЗ М-20 «Победа». Губернатор Евгений Куйвашев в своей речи особенно отметил вклад пышминцев в победу в Великой отечественной войне, передает корреспондент URA.RU. «Сотни тысяч земляков защищали Родину на фронте, оставшиеся в тылу ковали победу на заводах, выхаживали раненых, обучали будущих солдат и офицеров. Каждый свердловский город внес вклад в освобождение от фашистских захватчиков. В их числе и Верхняя Пышма. Героически сражались наши бойцы на фронте, бесперебойно давали продукцию предприятия. Около 80% снарядных гильз и патронов, выпущенных во время ВОВ, были изготовлены из пышминской меди. В городе бережно хранят историю ВОВ в память о героях земляках», — отметил в своей речи Куйвашев. С ним на VIP-трибуне были его предшественник, а ныне советник Эдуард Россель, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, именитые бизнесмены, депутаты заксобрания. Вскоре на проспекте появилась военная и гражданская техника. «Она прошла в особом тематико-хронологическом порядке: от эпохи индустриализации и экономического подъема страны (1930-е годы) — через годы Великой Отечественной войны — к периоду послевоенного восстановления (1945-50-е годы)», — поясняли организаторы. Открывал колонну мотоцикл ТИЗ АМ-600, за ним шли танки Т-26, БТ-7, Т-28, Т-35, бронеавтомобиль БА-20, автомобили ГАЗ-А, ГАЗ-М1 — главный легковой автомобиль Красной армии, правительственный ЗиС-101А и ЗиС-Спорт, КИМ-10-50 — машины первых поколений советского автопрома. За техникой 30-х годов прошли сделанные для нужд фронта танки Т-70, Т-34, КВ-1, артиллерийские установки СУ-100, ИСУ-152, и другие. Всего — более 20 единиц военной техники и 13 — гражданской. По итогу мероприятия организаторы отчитались, что парад посетили порядка 6000 человек. Для сравнения, трибуны в Екатеринбурге вместили около 1200 зрителей, а смотровые площадки, откуда горожане смотрели парад в прошлые годы, в этом закрыли из-за усиленных антитеррористических мер.