Где ребенок находится сейчас, никто не знает Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Каменске-Уральском (Свердловская область) разыскивают пропавшую 12-летнюю школьницу Екатерину Иванову. Девочка исчезла 2 декабря, сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Школьница 2 декабря ушла из дома в Каменске-Уральском. До настоящего времени она не вернулась», — указано на странице отряда в соцсети «ВКонтакте». Поисковики уточнили, что информация о девочке передана дежурным службам и патрулям.

Судя по ориентировке, рост пропавшей около 160 см, телосложение нормальное. У нее русые волосы и серо-зеленые глаза. В день исчезновения она была одета в черный пуховик и черные джинсы, на ногах были белые кроссовки.

