Бывший налоговик избежал колонии за крышевание торговцев в Екатеринбурге
Ярослав Морозов первый приговор получил в апреле
Железнодорожный райсуд Екатеринбурга вынес новый приговор бывшему налоговику Ярославу Морозову, обвиняемому в коррупции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, бывший инспектор ФНС с февраля 2019-го по ноябрь 2023-го получил от пяти предпринимателей взятку в 155 тысяч рублей за непривлечение их к административной ответственности. Они занимались незаконной торговлей в павильонах. Морозов вину признал в полном объеме.
При этом в апреле он уже был осужден за аналогичное преступление. Суммарно его приговорили к штрафу в три миллиона рублей. Также его лишили права занимать должности в органах налоговой службы на пять лет.
«В ходе расследования уголовного дела проведены допросы свидетелей и обвиняемого, очные ставки, проанализирована должностная, финансовая и характеризующая документация», — сказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
