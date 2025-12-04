Арктическая воздушная масса близко: cвердловчан предупредили о похолодании
Холодная воздушная масса будет заполнять регион неравномерно
Фото: Илья Московец © URA.RU
В конце недели на территории Свердловской области ожидается понижение температуры. Об этом предупредил местный синоптик Алексей Пулин.
«Арктическая воздушная масса <...> уже достигла Полярного Урала. В северных районах региона похолодание начнется в субботу вечером, на юге — в воскресенье утром», — указал эксперт в своем telegram-канале.
По прогнозу Пулина, в четверг, 4 декабря, в области будет от -2 до 3 градусов. В Екатеринбурге — от -1 до 1. Погода будет облачной и без существенных осадков. Порывы ветра могут достигать 12 м/с. URA.RU ранее писало, что начало декабря в регионе выдалось аномально теплым из ‑за антициклона, который блокировал поступление холодного воздуха на Средний Урал.
- Забайкалец04 декабря 2025 07:28Смеяться больше нету сил - похолодание до +1-+3?! Пятые сутки по ночам за -20 вот это похолодание и без всяких арктических масс!