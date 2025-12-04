Логотип РИА URA.RU
Арктическая воздушная масса близко: cвердловчан предупредили о похолодании

Синоптик Пулин: похолодание в Свердловской области ожидается в конце недели
04 декабря 2025 в 07:20
Холодная воздушная масса будет заполнять регион неравномерно

Фото: Илья Московец © URA.RU

В конце недели на территории Свердловской области ожидается понижение температуры. Об этом предупредил местный синоптик Алексей Пулин.

«Арктическая воздушная масса <...> уже достигла Полярного Урала. В северных районах региона похолодание начнется в субботу вечером, на юге — в воскресенье утром», — указал эксперт в своем telegram-канале.

По прогнозу Пулина, в четверг, 4 декабря, в области будет от -2 до 3 градусов. В Екатеринбурге — от -1 до 1. Погода будет облачной и без существенных осадков. Порывы ветра могут достигать 12 м/с. URA.RU ранее писало, что начало декабря в регионе выдалось аномально теплым из ‑за антициклона, который блокировал поступление холодного воздуха на Средний Урал.

Комментарии (1)
  • Забайкалец
    04 декабря 2025 07:28
    Смеяться больше нету сил - похолодание до +1-+3?! Пятые сутки по ночам за -20 вот это похолодание и без всяких арктических масс!
Добавить комментарий
