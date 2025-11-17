Цирк на воде и бал шансона: самые зрелищные новогодние шоу в Екатеринбурге

Первые новогодние мероприятия стартуют уже в конце ноября Фото: Размик Закарян © URA.RU

Афиша Екатеринбурга постепенно наполняется различными новогодними шоу и представлениями, на которые моментально разбирают билеты. Среди предстоящих событий — выступление цирка на воде, бал шансона, а также ледовые шоу от Татьяны Навки и Ильи Авербуха. Все топовые шоу в преддверии праздника — в подборке URA.RU.

Ноябрь

Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» 0+

«Вечера на хуторе» по мотивам повести Николая Гоголя собирали аншлаги в Сочи, теперь программу смогут увидеть и екатеринбуржцы. Мультимедийное шоу удивит мастерством фигурного катания, красивыми костюмами, зажигательной музыкой, красивыми декорациями и спецэффектами. Главные роли исполнят олимпийские чемпионы Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Татьяна Волосожар и другие звезды. Шоу представят в «УГМК-Арене» 22 ноября, билеты — от 1300 рублей.

Открывать серию ярких представлений будет Татьяна Навка Фото: предоставлено организаторами

Декабрь

Балет «Щелкунчик» 0+

Театр «Русский Московский балет» представит постановку по сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Ведущие партии исполнят Александр Тарасов и Надежда Иванова. Представление пройдет 10 декабря во Дворце молодежи, билеты — от 1500 рублей.

«Снеговиль или Новогоднее путешествие» 0+

Детская железная дорога в парке Маяковского готовит поездку с квестом внутри вагона, а также интерактивное шоу «Потерянный Новый год и пропавшие подарки» по мотивам Гринча в зале вокзала. Программу покажут 19 и 20 декабря, билеты — от 2500 рублей.

Цирковое шоу «Подводное царство» 0+

Единственную в России новогоднюю цирковую сказку на воде покажут в «МТС Live Холл». Зрителей ждут более 200 тонн воды, артистки синхронного плавания, акробаты, фонтаны и световые эффекты. В центре сюжета — Морская Владычица, которая пытается похитить Новый год, но ее останавливают Дед Мороз и Снегурочка. Представления покажут с 20 декабря 2025 по 11 января, билеты — от 2000 рублей.

Праздничное настроение зададут различные оркестры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новогоднее шоу «Белоснежный бал Иоганна Штрауса» 6+

В ККТ «Космос» пройдет представление с участием Concord Orchestra, дирижера Fabio Pirola и певицы Оксаны Мирошниченко. В программе — вальсы, польки и марши, включая «Сказки Венского леса» и «Марш Радецкого». Также выступят призеры России по бальным танцам. Шоу пройдет 21 декабря, билеты — от 1800 рублей.

«Щелкунчик. Новогодняя сказка» 6+

В канун Нового года во Дворце культуры железнодорожников покажут обновленную версию «Щелкунчика» Петера Гофмана. Это интерактивное представление с музыкой Петра Чайковского, солистами Екатеринбургского театра оперы и балета и артистами театра-танца «Степ». Показы будут идти с 23 декабря по 8 января, билеты — от 900 рублей.

«Щелкунчик на льду» с симфоническим оркестром 6+

На «УГМК-Арене» состоится ледовое представление, объединяющее фигурное катание, балет и выступления симфонического оркестра. Зрители смогут насладиться этим зрелищем трижды 23 декабря, билеты — от 500 рублей.

Илья Авербух вновь привезет шоу на льду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Новогодние хиты в сиянии 2026 свечей» 6+

Neo Classic Orchestra окунет слушателей в атмосферу праздника с любимыми мелодиями: «Пять минут» Людмилы Гурченко, хиты ABBA и Frank Sinatra, музыка из «Гарри Поттера», «Один дома», «Ирония судьбы», «Карнавальная ночь», «Иван Васильевич меняет профессию», «Щелкунчик» и другие. Все это дополнит живой хор и две тысячи свечей. Концерт представят во Дворце молодежи 24 декабря, билеты — от 1600 рублей.

Ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король» 0+

Самое успешное новогоднее шоу страны с масштабными декорациями и спецэффектами на льду представят на «УГМК-Арене». Главные роли исполнят звезды фигурного катания Екатерина Боброва, Александр Энберт, Албена Денкова и Максим Ставиский, а также воздушные гимнасты и акробаты. Показ пройдет 27 декабря, билеты стоят от 1200 рублей.

«Экспоелка. Фабрика Деда Мороза» 0+

Новогодний мультимедийный парк вновь откроет свои двери. Гостей ждут более чем 10 локаций с яркими огнями, световыми инсталляциями, мультимедийными шоу и интерактивными проекциями. Также для детей дополнительно можно приобрести сладкий подарок. Посетить елку можно с 27 декабря по 11 января в «Екатеринбург-ЭКСПО», билеты — 1150 рублей для детей, 1350 рублей для взрослых.

Детей ждет множество праздничных елок и спектаклей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Елка телеканала «Мульт» 0+

Обновленная версия программы удивит яркими костюмами, любимыми персонажами и новыми спецэффектами. Также маленьких зрителей ждут тактильные игры каждые 10 минут, акробатические номера, креативные рюкзаки-раскраски. Показы пройдут с 29 по 30 декабря и со 2 по 4 января в ККТ «Космос», билеты — от 1590 рублей.

Январь

Зимняя сказка «Снежная королева» 0+

Во Дворце молодежи пройдет премьера семейного спектакля от режиссера Московского академического музыкального театра им. Сац Валерия Меркулова. Зрители погрузятся в волшебный мир благодаря уникальным декорациям Игоря Нежного, роскошным костюмам Наталии Лопусовой-Томской и спецэффектам. Постановку покажут 2 и 3 января, билет — от 800 рублей.

Среди хедлайнеров бала шансона числится Вика Цыганова Фото: Илья Московец © URA.RU

«Новогодний бал шансон» 6+

Впервые в Екатеринбурге пройдет грандиозный шансон-концерт. На сцену выйдут легенды этого жанра: Вика Цыганова, Александр Добронравов, группа «Лесоповал», Анатолий Полотно, Сергей Любавин, Рада Рай, Михаил Шелег, Татьяна Тишинская, Виктор Дорин, Афина, Максим Апрель и Наталья Которева. Концерт пройдет в «МТС LIVE Холл» 2 января, билеты — от 1900 рублей.

«Щелкунчик goes jazz. Новогодняя симфоническая феерия» 0+

Большой симфонический оркестр, рояль и джаз-бенд представят новое прочтение «Щелкунчика» в аранжировке Александра Маслова. В программе: «Маленькая увертюра», «Марш», «Танец феи Драже», «Трепак», «Арабский танец», «Китайский танец», а также прозвучат джазовые версии музыки из «Аладдина», «Иронии судьбы» и «С легким паром!». Концерт проведут в «МТС Live Холл» 3 января, билеты — от 1200 рублей.

«Большая новогодняя елка Екатеринбурга» 0+

В «Синара Центре» состоится интерактивный спектакль с участием зрителей. Гостей также ждут welcome-зона, фотозоны и ростовые куклы. Елка пройдет 3 января, билет стоит от 3000 рублей.

В афише есть множество мероприятий, связанных с «Щелкунчиком» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ледовое шоу «Алиса в стране чудес» 0+

Зрители отправятся в путешествие с Алисой в мир чудес, полный странных существ и событий. Профессиональные фигуристы исполнят сложнейшие элементы и акробатические трюки, а новейшие спецэффекты, видеопроекции и музыка создадут атмосферу, где реальность переплетается с фантазией. Главная роль исполняет чемпионка России Софья Акатьева. Шоу покажут дважды 4 января на «УГМК-Арене», билеты — от 1400 рублей

«МультиЕлка. Школа волшебников» 0+

В «Фабрике Event Hall» состоится мультимедийный новогодний спектакль «МультиЕлка. Школа волшебников». Зрители попадут в школу магии, где научатся творить чудеса с помощью волшебных палочек — интерактивных гаджетов. Вместе с эльфом Элвином они отправятся в путешествие, чтобы спасти Новый год. Мероприятие пройдет 4 января, билеты — от 800 рублей.

Ледовое шоу «Настоящий Щелкунчик» 0+