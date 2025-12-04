Самый титулованный фигурист современности Евгений Плющенко приедет в Екатеринбург 7 марта Фото: предоставлено организаторами

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе с сыном Александром приедет в Екатеринбург. Они представят ледовое шоу-сказку «Золушка в королевстве фей» на «УГМК-Арене» 7 марта, рассказали URA.RU организаторы.

«В наше время технологии так увлекли за собой аудиторию, что дети перестали верить в чудеса. Под бой сказочных курантов мы взмахнем волшебной палочкой и окажемся вместе с нашим зрителем в сказочной стране, где мыши катаются на коньках, а придворные дамы танцуют на пуантах, тыква превращается в карету и отважные юные волшебники вернут Золушке ее хрустальную туфельку», — рассказала о постановке продюсер Яна Рудковская.

По сюжету Фея Крестная расскажет историю любви и времени, которая навсегда связала Золушку и Принца, и проведет героев через испытания. В главной роли Золушки заявлена серебряный призер Олимпиады-2022, чемпионка России Александра Трусова, впервые в истории исполнившая пять четверных прыжков на Играх. Короля сыграет Евгений Плющенко, образ волшебника исполнит его сын Александр Плющенко, в шоу также участвуют чемпионы академии «Ангелы Плющенко» и балетная труппа. Организаторы сообщают, что постановка будет сопровождаться крупными мультимедийными декорациями, световыми и звуковыми спецэффектами, рассчитанными на семейную аудиторию.

