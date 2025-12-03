Свердловский замгубернатора готовит шефу список кандидатов на пост главы минтранса

Сергей Швиндт смог сохраниться в новом составе правительства Фото: Размик Закарян © URA.RU

Подбором кандидатов на пост министра транспорта Свердловской области, который может освободиться после отставки Александра Толкачева, занимается курирующий замгубернатора Сергей Швиндт. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Насколько я знаю, именно Швиндт готовит губернатору [Денису Паслеру] список кандидатов на место Толкачева», — поделился собеседник. Александр Толкачев сейчас находится в отпуске, после которого, вероятнее всего, либо уйдет в отставку, либо останется в правительстве, но на другой должности. По одной из версий, пост министра транспорта может получить и сам Швиндт, заняв двойную должность. В правительстве известно, что Толкачева Швиндт недолюбливает.