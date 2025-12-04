Девочке, предположительно, 13-14 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге, по предварительным данным, представители наркошопа издевались над школьницей (предположительно, ей 13-14 лет). Судя по кадрам, оказавшимся в распоряжении URA.RU, девочку избивали руками, ногами и заставили раздеться до гола.

Когда произошло ЧП, неизвестно. Мужчины обвиняли жертву в том, что якобы «кинула» наркомафию на «вес». Полная запись длится более семи минут (агентство показывает лишь начало конфликта). На кадрах видно, как девушку избили, заставили раздеться, швырнули на землю и запинали. Затем ей порезали спину канцелярским ножом и заставили извиниться. В конце видео ей отрезали волосы.

В итоге девушка многократно извиняется. Но уверяет, что никого не обманывала. Наркотики у нее якобы силой забрали неизвестные.

Продолжение после рекламы

По словам источника URA.RU, силовики задержали подозреваемых. «Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет. Личности подозреваемых установлены, они задержаны. Кроме того, было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков», — отметил собеседник агентства. Потерпевшая учится в одной из школ Первоуральска, добавил другой источник, близкий к правоохранительным органам.