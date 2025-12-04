В Екатеринбурге ребенок получил двойной перелом руки в детской комнате

Родители пострадавшего мальчика написали заявление в полицию (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге четырехлетний мальчик сломал руку во время игры в детской комнате ресторана «Мама restaurant» на улице Ильича. Ребенка прооперировали в детской больнице. О происшествии сообщили родители пострадавшего. В городском управлении МВД по Екатеринбургу подтвердили, что по факту инцидента организована проверка.

«Столик находился напротив выхода из комнаты. Буквально через 30 минут малыш выбежал в слезах — рука свободно болталась. Рентген показал перелом лучевой кости в двух местах. Ему срочно провели операцию и установили пластины» — пояснила мать мальчика telegram-каналу Ural Mash.

Через полгода по медицинским показаниям мальчику предстоит повторное хирургическое вмешательство. После операции рука опухла, сейчас она зафиксирована гипсом, родители с ребенком выполняют упражнения для разработки пальцев. Мальчик, по словам матери, боится любых прикосновений к травмированной руке и уколов. Семья также сообщила, что из ‑за произошедшего им пришлось аннулировать оплаченный тур в Арабские Эмираты.

Отец ребенка позже выехал в «Мама restaurant» и осмотрел детскую комнату. Как утверждает семья, камер видеонаблюдения там нет. В зоне игр он увидел открытые фрагменты фанеры с острыми краями и поврежденные защитные сетки. Родители направили в адрес руководства ресторана письменную претензию. Они потребовали выплатить 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и возместить стоимость сорванной поездки — 316 тысяч рублей.