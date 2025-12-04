Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В Екатеринбурге 13-летний извращенец напугал маленькую девочку. Видео

04 декабря 2025 в 11:08
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мальчик постоянно оглядывался по сторонам, пока приставал к ребенку

Мальчик постоянно оглядывался по сторонам, пока приставал к ребенку

Фото: предоставлено читателем URA.RU

В Екатеринбурге подростку, который приставал к 10-летней девочке возле подъезда дома на улице Высоцкого, 13 лет. Об этом URA.RU рассказал сосед.

«Его еще вчера задержали, доставили в полицию. Но в итоге отпустили. Парню всего 13 лет», — отметил собеседник агентства.

Инцидент произошел вечером 2 декабря. На кадрах видно, как юноша подходит к девочке и просит разрешить ему потрогать ее за ягодицы. Он хватает ребенка, а затем спрашивает, куда она идет, и заходит вместе с ней в подъезд. Если будет установлено, что мальчику действительно 13 лет, то он избежит уголовной ответственности.

Продолжение после рекламы

СК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Полицейские установили личность подростка, его в сопровождении отца доставляли на опрос. Юноша и его родители — граждане РФ, отец работает таксистом, мать — в декретном отпуске, говорил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (1)
Следующий материал