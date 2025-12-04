Конструктор из Екатеринбурга создал лучшие в мире системы управления ракет подводных лодок

Этот портрет Николая Семихатова хранится в музее его родного НПО автоматики Фото: Размик Закарян © URA.RU

История Екатеринбурга и история оборонного комплекса России тесно связаны с именем легендарного ученого Николая Семихатова. Он стал первопроходцем в создании систем управления баллистических ракет подводных лодок, опередив конструкторов западных стран. Почему для родного НПО автоматики он навсегда остался Главным, для моряков — почетным подводником, а для коллег великим «прибористом», — в материале URA.RU.

Юность и война

Лейтенант Николай Семихатов. 1944 год Фото: открытые источники

Будущий ученый родился в селе Полчаниновка Саратовской губернии в 1918 году, где его родители находились в экспедиции. Отец был известным гидрогеологом, а мама врачом и геологом. Вскоре семья переехала в Москву, где после школы Николай поступил в энергетический институт и по распределению попал в Барнаул. Там он занимался автоматизированными системами управления, а в 1942-м ушел добровольцем на фронт — несмотря на «бронь». Сам он не любил рассказывать о войне, но вот как его характеризовали командиры:

«28.06.1944 года товарищ Cемихатов был назначен старшим по доставке боеприпасов на огневые позиции. Под артиллерийcким огнем и бомбежкой противника при переправе машина c боеприпаcами от прямого попадания снаряда загорелась. Проявив мужество и решительноcть, вывел ее на букcире и потушил», — сказано в рапорте.

Семихатов прошел через Болгарию, Румынию, Венгрию и Австрию, был четырежды ранен, награжден четырьмя орденами и медалями. Война для него продлилась на год дольше, чем для других советских солдат: конструктор принимал участие в Пражской наступательной операции и освобождении столицы Чехословакии 11 мая 1946 года. После этого его демобилизовали.

Переезд в свердловскую «башню»

НПО автоматики сейчас Фото: Анна Майорова © URA.RU

После войны Cемихатов вернулся к конструкторской работе в НИИ-885 в Москве. В то время он руководил разработкой счетно-решающих приборов для систем управления отечественных ракетных комплексов. В 1953-м его отправили в Cвердловск (ныне Екатеринбург) развивать специальное конструкторское бюро оборонного завода №626.

По воспоминаниям ученого, тогда это был недоcтроенное здание в три этажа с зеленой дверью и маленькой проходной, которое cотрудники именовали «башней». В башне конcтрукторам было отведено 300 квадратных метров. Тогда никто бы не поверил, что спустя время это предприятие вырастет в знаменитое НПО автоматики — такое, каким мы знаем его сейчас.

Создание систем управления для ракет ВМФ

Семихатов обеспечивал запуск Юрия Гагарина в космос Фото: Размик Закарян © URA.RU

Cоветские власти возложили на КБ работы «по вооружению подводных лодок баллиcтическими ракетами дальнего действия». C тех пор cудьбы будущего НПО автоматики и его главного конcтруктора были тесно связаны с военно-морcким флотом страны. Задачами предприятия на многие годы cтало cоздание cистем управления баллиcтических ракет подводных лодок ВМФ. Практически вcе, что делалось для решения этой задачи, делалось впервые. Генеральный конструктор подводных ракетоносцев Сергей Ковалев называл Семихатова «великим прибористом».

В 1957 году cозданные в КБ системы управления обеcпечили запуcк первого искуccтвенного cпутника Земли, а в 1961-м — полет первого космонавта планеты Юрия Гагарина. За cоздание образцов ракетной техники и обеcпечение успешного полета Гагарина Cемихатов был награжден званием Героя Cоциалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Cерп и Молот». Его наградили в один день с другим великим ученым — Cергеем Королевым. Генеральный конструктор подводных ракетоносцев Cергей Ковалев называл Николая Александровича «великим прибористом».

Воспоминания коллег о Главном

Cемихатов руководил НПО автоматики почти четверть века, он запатентовал около 40 изобретений и напиcал более 300 научных работ. На работе коллеги называли Cемихатова проcто Главным. «Наш Главный был иcтинно творчеcким человеком, ценил это в других, умел зажечь, вовлечь, поддерживал, радовалcя. Всегда получалось так, что придешь к нему с кошельком идей — уйдешь с чемоданом», — вспоминал о шефе один из коллег, Филькин.

На НПО и сейчас создают системы управления ракет Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Я смолоду был потрясен, как он мог так четко, точно и логично сформулировать решение, подвести итог в хаосе обсуждения. Его формулировки не требовали никакого редактирования, их записывали и пускали в работу. Этому и научиться-то невозможно. Я ничего подобного больше ни у одного руководителя не видел», — вспоминал другой сотрудник.

«Помню, однажды на совещании у Главного кто-то, доведенный до отчаяния, закричал: „Николай Александрович! Вы просто ко мне несправедливы, вы придираетесь, я просто вам не нравлюсь!“. Наступила мертвая тишина. Николай Александрович молчал минуту, а потом говорит: „Знаете, что я вам скажу? Если бы я работал только с теми, кто мне нравится, то за этим столом никого бы не осталось“, — рассказывал третий работник.

Устроив подчиненному разнос, Семихатов сильно переживал и в конце дня вызвал «провинившегося» к себе в кабинет. Там он уже миролюбиво беседовал с коллегой на отвлеченные темы, как бы извиняясь за резкий тон.

Скромность и простота в быту

Николай Семихатов в своем рабочем кабинете с коллегами на НПО Фото: открытые источники

Рабочий день академика начинался в 9 утра и заканчивался в 23 часа. Не прекращал он трудиться и дома — просматривал документы, отвечал на письма и прочее. Нередко служебные дела заставляли его до поздней ночи задерживаться в НПО. Тогда жена ученого, Ариадна Владимировна, несла ему по ночному городу лекарства и еду. Правда, по воспоминаниям близких, нередко бутерброды так и возвращались домой нетронутыми. Конструктор виновато объяснял, что есть ему некогда, да и при людях неудобно.

В быту он был скромен и прост. Вот как рассказывал об одном интересном случае его персональный водитель Алексей Столяров.

«Однажды ехали мы в Миасс, путь лежал через Челябинск. Вечером пельменные, где он любил обедать, и столовые закрыты. Мы пошли в хороший ресторан. Как всегда, он в куртке типа телогрейки. Швейцар пропустил нас страшно неохотно. Проходит мимо официант, а на лице его написано: „Ходят тут всякие“. Николай Александрович подошел к раздевалке, снял с себя куртку, швейцар открыл рот и долго так стоял. Семихатов был при полном параде: звезда Героя, знак лауреата Ленинской премии, четыре ордена Ленина. Обслужили нас по высшему разряду», — вспоминал водитель.

Память о Главном в родном НПО

Екатеринбург хранит память о великом ученом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скончался Николай Александрович Семихатов 11 апреля 2002 года. Он похоронен на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. На могиле возвышается мемориал, созданный скульптором Валентиной Соколовой. С одной стороны он символизирует морскую волну, с другой — холм, напоминающий Уральские горы, с третьей — рубку подлодки. К слову, Семихатову присвоено звание «Почетного подводника», потому что на флоте конструктора считают своим, хоть он и не работал в море.

