Силовики вновь накрыли бордель напротив районной администрации в Екатеринбурге — оперативное видео

Незаконная деятельность была пресечена Фото: Алексей Колчин © URA.RU

В Екатеринбурге, напротив здания администрации Кировского района на улице Первомайской, силовики повторно пресекли деятельность борделя, который функционировал под видом массажного салона. Об этом сообщил член Общественной палаты Дмитрий Чукреев. По его словам, облаву провели в рамках рейдовых мероприятий, направленных на борьбу с организацией проституции.

«Администратор снова встречает гостей в этой проститутошной, отвечая за подбор кадров и досуг клиентов. Одна из дамочек попалась почти с поличным — оказала сексуальные услуги мужчине за несколько минут до прихода полицейских», — написал общественник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Чукреев напомнил, что этим летом уже проводили проверку по тому же адресу. Тогда администратора заведения привлекли к уголовной ответственности по статье 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». После возбуждения дела заведение на время прекратило работу, однако затем возобновило прием клиентов в прежнем формате.

Во время последнего рейда участники проверки изучили служебный телефон салона. В нем, как утверждает Чукреев, обнаружили подробный прайс-лист на интим-услуги. В переписке с клиентами фиксировались суммы оплаты и дополнительные «чаевые», которые, по его словам, регулярно оставляли секс-работницам. Это общественник расценил как подтверждение коммерческого характера услуг. Ранее силовики пресекли деятельность двух интим-салонов под видом массажных на улицах Декабристов и Хохрякова.