СК начал проверку по факту домогательств до школьницы в Екатеринбурге
К проверке подключились полицейские и следователи
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело о действиях сексуального характера в отношении местной школьницы. Поводом стал инцидент, произошедший у дома по улице Высоцкого, где подросток приставал к девочке, пояснили URA.RU в областном СУ СКР.
«По факту произошедшего следственным отделом Кировского района города Екатеринбурга СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Выполняются необходимые следственные действия», — пояснили собеседники агентства.
В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области редакции URA.RU рассказали, что личность подростка установлена. Нарушителя в сопровождении отца доставили на допрос. Юноша и его родители являются гражданами РФ. Папа трудится в такси, мать находится в декретном отпуске.
Корреспонденты URA.RU сообщали ранее, что молодой человек совершил в отношении ребенка непристойные действия — он терся о портфель, а потом имитировал движения полового акта. Все произошло, когда школьница собиралась зайти в подъезд. В соцсети попала видеозапись с домофона.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!