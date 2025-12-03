СК начал проверку по факту домогательств до школьницы в Екатеринбурге

К проверке подключились полицейские и следователи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело о действиях сексуального характера в отношении местной школьницы. Поводом стал инцидент, произошедший у дома по улице Высоцкого, где подросток приставал к девочке, пояснили URA.RU в областном СУ СКР.

«По факту произошедшего следственным отделом Кировского района города Екатеринбурга СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Выполняются необходимые следственные действия», — пояснили собеседники агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области редакции URA.RU рассказали, что личность подростка установлена. Нарушителя в сопровождении отца доставили на допрос. Юноша и его родители являются гражданами РФ. Папа трудится в такси, мать находится в декретном отпуске.

