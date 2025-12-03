Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

СК начал проверку по факту домогательств до школьницы в Екатеринбурге

04 декабря 2025 в 03:34
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
К проверке подключились полицейские и следователи

К проверке подключились полицейские и следователи

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело о действиях сексуального характера в отношении местной школьницы. Поводом стал инцидент, произошедший у дома по улице Высоцкого, где подросток приставал к девочке, пояснили URA.RU в областном СУ СКР.

«По факту произошедшего следственным отделом Кировского района города Екатеринбурга СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Выполняются необходимые следственные действия», — пояснили собеседники агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области редакции URA.RU рассказали, что личность подростка установлена. Нарушителя в сопровождении отца доставили на допрос. Юноша и его родители являются гражданами РФ. Папа трудится в такси, мать находится в декретном отпуске.

Продолжение после рекламы

Корреспонденты URA.RU сообщали ранее, что молодой человек совершил в отношении ребенка непристойные действия — он терся о портфель, а потом имитировал движения полового акта. Все произошло, когда школьница собиралась зайти в подъезд. В соцсети попала видеозапись с домофона.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал