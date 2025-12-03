Свердловским девочкам предложили рожать от насильников

Неоднозначная позиция была озвучена в рамках дискуссии про аборты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кандидат философских наук, консультант департамента внутренней политики Свердловской области Павел Суслонов призвал местных жительниц сохранять беременность после изнасилования, предлагая передавать таких детей в дома малютки. Такое мнение было озвучено в рамках лекции о возможном запрете абортов.

Отвечая на вопрос студентки о том, нужно ли делать аборт, если изнасилована несовершеннолетняя, Суслонов заявил, что прерывать беременность не обязательно, так как есть механизмы устройства новорожденных. «У нас есть теоретическая возможность передачи рожденного ребенка на воспитание в дом малютки», — сказал философ. Он подчеркнул, что это его личное мнение как гражданина, а не официальная позиция чиновника, передает телеканал ОТВ.

Дискуссия шла в аудитории медколледжа. Лектор рассказывал о действующем законодательстве в сфере репродуктивного здоровья и инициативных предложениях по ограничению абортов. Вопрос о беременности после изнасилования прозвучал в контексте исключений, которые сейчас допускает закон. Суслонов, по данным СМИ, подчеркнул, что окончательное решение всегда остается за женщиной.

