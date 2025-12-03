Свердловским девочкам предложили рожать от насильников
Неоднозначная позиция была озвучена в рамках дискуссии про аборты
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Кандидат философских наук, консультант департамента внутренней политики Свердловской области Павел Суслонов призвал местных жительниц сохранять беременность после изнасилования, предлагая передавать таких детей в дома малютки. Такое мнение было озвучено в рамках лекции о возможном запрете абортов.
Отвечая на вопрос студентки о том, нужно ли делать аборт, если изнасилована несовершеннолетняя, Суслонов заявил, что прерывать беременность не обязательно, так как есть механизмы устройства новорожденных. «У нас есть теоретическая возможность передачи рожденного ребенка на воспитание в дом малютки», — сказал философ. Он подчеркнул, что это его личное мнение как гражданина, а не официальная позиция чиновника, передает телеканал ОТВ.
Дискуссия шла в аудитории медколледжа. Лектор рассказывал о действующем законодательстве в сфере репродуктивного здоровья и инициативных предложениях по ограничению абортов. Вопрос о беременности после изнасилования прозвучал в контексте исключений, которые сейчас допускает закон. Суслонов, по данным СМИ, подчеркнул, что окончательное решение всегда остается за женщиной.
Ранее с похожей инициативой по поводу детей, зачатых в результате сексуальных преступлений, выступал депутат областного заксобрания Вячеслав Вегнер. Он предлагал не делать аборт в таких случаях, а передавать младенцев в приемные семьи. По его оценке, в России достаточно семейных пар, которые готовы усыновить новорожденных.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!