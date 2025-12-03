Экстренное торможение не помогло: женщина погибла под колесами авто в Екатеринбурге. Фото
По факту ДТП проводится проверка (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге устанавливают обстоятельства гибели женщины на Чусовском тракте. По данным правоохранителей, инцидент произошел 3 декабря в 21:20.
«Предварительно установлено, что водитель, управляя Suzuki SX4 и двигаясь со стороны ЕКАД, допустил наезд на пешехода, который в темное время суток двигался справа по краю проезжей части <...>. Женщина 1942 года рождения (местная жительница) от полученных травм скончалась на месте», — указано в telegram-канале Госавтоинспекции Екатеринбурга.
Дорожные полицейские выяснили, за рулем иномарки находилась 47-летняя женщина, имеющая 19-летний стаж вождения. Ранее к административной ответственности она не привлекалась.
На месте ДТП водитель прошла проверку на состояние опьянения, результат которой оказался отрицательным. По ее словам, она внезапно заметила справа женщину, после чего применила экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.
URA.RU рассказывало ранее, что на улице Восточной погибла женщина после того, как вышла на проезжую часть в неположенном месте рядом с оборудованным подземным переходом. Ее сбил автомобиль Nissan.
Погибшая находилась на проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов
- Евгений04 декабря 2025 01:12На Чусовском тракте постоянно люди ходят под колесами — нет тротуаров, ограждений и освещения…