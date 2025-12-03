Новый год без мытья посуды: где свердловчанам устроят праздник «под ключ» с салютом

Многие площадки предлагают новогодний фуршет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Многие свердловчане задумываются, где и как провести новогоднюю ночь. Домашний праздник уже давно не единственный сценарий — рестораны, отели и загородные клубы предлагают полноценные программы «под ключ» с шоу, музыкой, детскими аниматорами и тематическим антуражем. URA.RU подготовило новую подборку площадок в Екатеринбурге и окрестностях, где можно встретить Новый год.

Ресторан «Мечты»

Новый год можно отметить и в заведении — в стиле «Карнавальной ночи». Посетителей ждут шоу-программа с музыкой, танцами, ведущие, кавер-группа, артисты и конкурсы, детская комната с аниматорами. Сбор гостей — в 22:00, стоимость билета — 10 тысяч рублей с человека (дети до 3 лет бесплатно), еду и напитки нужно оплачивать отдельно.

Ресторан «Святые макаронники»

Итальянское веселье с рождественским настроением устроят в гастроточке в центре Екатеринбурга. Посетителей ждет музыкальное лото, танцы, конкурсы и подарки, а также таинственный персонаж. 31 декабря сбор начинается с 20:00, стоимость места — 6000 рублей (включает праздничную программу и депозит на кухню).

Продолжение после рекламы

Cosmos Ekaterinburg

Всех желающих приглашают встретить 31 декабря с бокалом игристого или глинтвейна. Также вечером пройдет праздничный ужин, для детей подготовят подарки, мандарины и устроят кинопоказы. Утром 1 января постояльцев ждет завтрак. Стоимость стоит уточнить у представителей отеля.

Загородный клуб «Пески»

Волшебный праздник можно отметить рядом с озером Шарташ. В программе — приветственный фуршет с яркой новогодней фотозоной, ведущие, диджеи, Снегурочка и Дед Мороз, вкусный новогодний стол и выступление кавер-группы «Одноклассницы». Для юных гостей подготовили отдельную программу с аквагримом, шоу мыльных пузырей, созданием секретных писем Дедушке Морозу и расписных деревянных елочных игрушек. Новогодняя программа на одного взрослого стоит 9000 рублей, детская — 6000 рублей.

Гостиница «Талес»