«Можно тебя за жопу потрогать»: извращенец напугал маленькую девочку в Екатеринбурге

Произошедшее шокировало общественность Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге молодой человек приставал к школьнице у подъезда многоквартирного дома. Инцидент произошел в дневное время и попал на камеру домофона.

«На кадрах видно, как подросток со спортивной сумкой подходит к девочке, которая открывает дверь. Извращенец совершает в отношении ребенка непристойные действия — он встал сзади и стал тереться о портфель. А потом имитировал движения полового акта. Школьница при этом явно была в замешательстве», — сообщил корреспондент URA.RU, который ознакомился с видео.

По данным telegram-канала Ural Mash, девочка зашла в подъезд, а подросток проследовал за ней. Спустя примерно семь секунд он выбежал обратно на улицу и быстро ушел. Предположительно, злоумышленника испугало появление случайных свидетелей. При этом точно установить, успел ли он совершить в отношении ребенка иные противоправные действия в подъезде, по видео невозможно.

Продолжение после рекламы

По сообщению источника информационного агентства в силовых структурах, нарушителю 14 лет. Его личность установлена, проводится проверка. В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать инцидент.