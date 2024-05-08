Общество Хабиб и Родион Газманов поздравили магнитогорцев с Днем Победы. Видео 09 мая 2024 в 17:21 Размер текста - 17 + Газманов поздравил с Днем Победы на фоне памятника «Тыл — фронту» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Челябинская область празднует День Победы — 2024 Артисты Хабиб и Родион Газманов 9 мая перед концертом в Магнитогорске Челябинской области поздравили жителей города с Днем Победы. Свои поздравления они выложили в личных аккаунтах. «Всем привет из Магнитогорска и поздравления с Днем великой Победы из Магнитогорска! С Днем Победы друзья! Это сейчас самый главный, без преувеличения, праздник для нашей страны!» — обратился к жителям города Газманов в своем telegram-канале. Газманов записал поздравление у монумента «Тыл — фронту». Он отметил, что у России впереди еще много побед. «Приехал в Магнитогорск, здесь очень много людей. Все встречают, улыбаются, машут ручками. Привет! Классные ребята, всех с праздником!» — сообщил в своем telegram-канале Хабиб. В парке «Притяжение» города Магнитогорска 9 мая установили новый рекорд России. Горожане и гости города растянули самую длинную георгиевскую ленту. Рекорд зафиксирован, результат будет озвучен позже, сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Артисты Хабиб и Родион Газманов 9 мая перед концертом в Магнитогорске Челябинской области поздравили жителей города с Днем Победы. Свои поздравления они выложили в личных аккаунтах. «Всем привет из Магнитогорска и поздравления с Днем великой Победы из Магнитогорска! С Днем Победы друзья! Это сейчас самый главный, без преувеличения, праздник для нашей страны!» — обратился к жителям города Газманов в своем telegram-канале. Газманов записал поздравление у монумента «Тыл — фронту». Он отметил, что у России впереди еще много побед. «Приехал в Магнитогорск, здесь очень много людей. Все встречают, улыбаются, машут ручками. Привет! Классные ребята, всех с праздником!» — сообщил в своем telegram-канале Хабиб. В парке «Притяжение» города Магнитогорска 9 мая установили новый рекорд России. Горожане и гости города растянули самую длинную георгиевскую ленту. Рекорд зафиксирован, результат будет озвучен позже, сообщил корреспондент URA.RU с места событий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям