Артисты Хабиб и Родион Газманов 9 мая перед концертом в Магнитогорске Челябинской области поздравили жителей города с Днем Победы. Свои поздравления они выложили в личных аккаунтах.
«Всем привет из Магнитогорска и поздравления с Днем великой Победы из Магнитогорска! С Днем Победы друзья! Это сейчас самый главный, без преувеличения, праздник для нашей страны!» — обратился к жителям города Газманов в своем telegram-канале.
Газманов записал поздравление у монумента «Тыл — фронту». Он отметил, что у России впереди еще много побед.
«Приехал в Магнитогорск, здесь очень много людей. Все встречают, улыбаются, машут ручками. Привет! Классные ребята, всех с праздником!» — сообщил в своем telegram-канале Хабиб.
В парке «Притяжение» города Магнитогорска 9 мая установили новый рекорд России. Горожане и гости города растянули самую длинную георгиевскую ленту. Рекорд зафиксирован, результат будет озвучен позже, сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
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