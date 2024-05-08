08 мая 2024

В Магнитогорске растянули самую длинную в России георгиевскую ленту. Фото, видео

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Клипарт. Магнитогорск, георгиевская лента
Ленту для рекорда сшили местные мастерицы Фото:
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Челябинская область празднует День Победы — 2024

В парке «Притяжение» города Магнитогорска Челябинской области установили новый рекорд России. Горожане и гости города 9 мая растянули самую длинную георгиевскую ленту. Об этом с места события сообщает корреспондент URA.RU.

«Рекорд специалистами „Книги рекордов России“ зафиксирован! Результат объявят позже», — сообщает корреспондент URA.RU. Предполагалось, что в Магнитогорске растянут ленту длинною 600 метров. Кстати, сшили ее местные мастерицы.

Челябинская область сегодня со всей Россией отмечает День Победы. Как в регионе проходит праздник — в онлайн-трансляции на URA.RU.

В Магнитогорске растянули самую большую в России георгиевскую ленту
В Магнитогорске растянули самую большую в России георгиевскую ленту

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В парке «Притяжение» города Магнитогорска Челябинской области установили новый рекорд России. Горожане и гости города 9 мая растянули самую длинную георгиевскую ленту. Об этом с места события сообщает корреспондент URA.RU. «Рекорд специалистами „Книги рекордов России“ зафиксирован! Результат объявят позже», — сообщает корреспондент URA.RU. Предполагалось, что в Магнитогорске растянут ленту длинною 600 метров. Кстати, сшили ее местные мастерицы. Челябинская область сегодня со всей Россией отмечает День Победы. Как в регионе проходит праздник — в онлайн-трансляции на URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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