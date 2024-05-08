В парке «Притяжение» города Магнитогорска Челябинской области установили новый рекорд России. Горожане и гости города 9 мая растянули самую длинную георгиевскую ленту. Об этом с места события сообщает корреспондент URA.RU.
«Рекорд специалистами „Книги рекордов России“ зафиксирован! Результат объявят позже», — сообщает корреспондент URA.RU. Предполагалось, что в Магнитогорске растянут ленту длинною 600 метров. Кстати, сшили ее местные мастерицы.
Челябинская область сегодня со всей Россией отмечает День Победы. Как в регионе проходит праздник — в онлайн-трансляции на URA.RU.
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