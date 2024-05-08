Общество В Магнитогорске растянули самую длинную в России георгиевскую ленту. Фото, видео 09 мая 2024 в 16:50 Размер текста - 17 + Ленту для рекорда сшили местные мастерицы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Челябинская область празднует День Победы — 2024 В парке «Притяжение» города Магнитогорска Челябинской области установили новый рекорд России. Горожане и гости города 9 мая растянули самую длинную георгиевскую ленту. Об этом с места события сообщает корреспондент URA.RU. «Рекорд специалистами „Книги рекордов России“ зафиксирован! Результат объявят позже», — сообщает корреспондент URA.RU. Предполагалось, что в Магнитогорске растянут ленту длинною 600 метров. Кстати, сшили ее местные мастерицы. Челябинская область сегодня со всей Россией отмечает День Победы. Как в регионе проходит праздник — в онлайн-трансляции на URA.RU. В Магнитогорске растянули самую большую в России георгиевскую ленту Фото предоставлено читателем Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В парке «Притяжение» города Магнитогорска Челябинской области установили новый рекорд России. Горожане и гости города 9 мая растянули самую длинную георгиевскую ленту. Об этом с места события сообщает корреспондент URA.RU. «Рекорд специалистами „Книги рекордов России“ зафиксирован! Результат объявят позже», — сообщает корреспондент URA.RU. Предполагалось, что в Магнитогорске растянут ленту длинною 600 метров. Кстати, сшили ее местные мастерицы. Челябинская область сегодня со всей Россией отмечает День Победы. Как в регионе проходит праздник — в онлайн-трансляции на URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям