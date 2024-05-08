08 мая 2024

Самолет Utair не мог взлететь из-за открытой двери

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютейр, ютэйр
Самолет Utair не мог взлететь из-за открытой двери Фото:

Самолет югорской авиакомпании Utair не смог взлететь в аэропорту Самары. Система сигнализировала об открытии двери.

«Экипаж воздушного судна авиакомпании Utair рейс Самара (Курумоч) — Москва прекратил взлет по причине срабатывания сигнализации открытой двери. Решение — возврат на стоянку», — сообщил telegram-канал AVIAICIDENT.

Агентство направило запрос в авиакомпанию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что самолет Utair Москва — Ханты-Мансийск задержан на семь часов. Из-за тумана он не смог сесть в аэропорту и ушел на запасной аэродром в Тюмени.

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Самолет югорской авиакомпании Utair не смог взлететь в аэропорту Самары. Система сигнализировала об открытии двери. «Экипаж воздушного судна авиакомпании Utair рейс Самара (Курумоч) — Москва прекратил взлет по причине срабатывания сигнализации открытой двери. Решение — возврат на стоянку», — сообщил telegram-канал AVIAICIDENT. Агентство направило запрос в авиакомпанию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что самолет Utair Москва — Ханты-Мансийск задержан на семь часов. Из-за тумана он не смог сесть в аэропорту и ушел на запасной аэродром в Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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