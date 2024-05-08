Самолет Utair не мог взлететь из-за открытой двери
Самолет югорской авиакомпании Utair не смог взлететь в аэропорту Самары. Система сигнализировала об открытии двери.
«Экипаж воздушного судна авиакомпании Utair рейс Самара (Курумоч) — Москва прекратил взлет по причине срабатывания сигнализации открытой двери. Решение — возврат на стоянку», — сообщил telegram-канал AVIAICIDENT.
Агентство направило запрос в авиакомпанию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что самолет Utair Москва — Ханты-Мансийск задержан на семь часов. Из-за тумана он не смог сесть в аэропорту и ушел на запасной аэродром в Тюмени.
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