Авиарейс Utair из Москвы в ХМАО не смог сесть из-за тумана. Скрин

28 апреля 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

Авиарейс Utair из Москвы в ХМАО задержан на семь часов из-за тумана Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Прилет авиарейса Utair Москва — Ханты-Мансийск задержан на семь часов. Из-за тумана самолет не смог сесть в аэропорту и ушел на запасной аэродром в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в справочной службе. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Москва — Ханты-Мансийск задержан. Из-за тумана самолет не смог сесть в аэропорту и был перенаправлен на запасной аэродром в Тюмени. Прилет воздушного судна ожидался 28 апреля 2024 года в 05:10», — рассказали в справочной. Там добавили, что самолет уже находится в пути из Тюмени в Ханты-Мансийск. Его прибытие ожидается в 12:20 28 апреля. На территории ХМАО ожидается пасмурная погода и дождь с мокрым снегом на выходных 27 и 28 апреля. Температура воздуха в отдельных районах поднимется до плюсовых значений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прилет авиарейса Utair Москва — Ханты-Мансийск задержан на семь часов. Из-за тумана самолет не смог сесть в аэропорту и ушел на запасной аэродром в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в справочной службе. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Москва — Ханты-Мансийск задержан. Из-за тумана самолет не смог сесть в аэропорту и был перенаправлен на запасной аэродром в Тюмени. Прилет воздушного судна ожидался 28 апреля 2024 года в 05:10», — рассказали в справочной. Там добавили, что самолет уже находится в пути из Тюмени в Ханты-Мансийск. Его прибытие ожидается в 12:20 28 апреля. На территории ХМАО ожидается пасмурная погода и дождь с мокрым снегом на выходных 27 и 28 апреля. Температура воздуха в отдельных районах поднимется до плюсовых значений.