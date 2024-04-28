Прилет авиарейса Utair Москва — Ханты-Мансийск задержан на семь часов. Из-за тумана самолет не смог сесть в аэропорту и ушел на запасной аэродром в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в справочной службе.
«Рейс авиакомпании Utair по маршруту Москва — Ханты-Мансийск задержан. Из-за тумана самолет не смог сесть в аэропорту и был перенаправлен на запасной аэродром в Тюмени. Прилет воздушного судна ожидался 28 апреля 2024 года в 05:10», — рассказали в справочной.
Там добавили, что самолет уже находится в пути из Тюмени в Ханты-Мансийск. Его прибытие ожидается в 12:20 28 апреля.
На территории ХМАО ожидается пасмурная погода и дождь с мокрым снегом на выходных 27 и 28 апреля. Температура воздуха в отдельных районах поднимется до плюсовых значений.
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