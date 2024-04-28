Авиарейс Utair из Москвы в ХМАО не смог сесть из-за тумана. Скрин

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, utair, самолет, ютэйр
Авиарейс Utair из Москвы в ХМАО задержан на семь часов из-за тумана Фото:

Прилет авиарейса Utair Москва — Ханты-Мансийск задержан на семь часов. Из-за тумана самолет не смог сесть в аэропорту и ушел на запасной аэродром в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в справочной службе.

«Рейс авиакомпании Utair по маршруту Москва — Ханты-Мансийск задержан. Из-за тумана самолет не смог сесть в аэропорту и был перенаправлен на запасной аэродром в Тюмени. Прилет воздушного судна ожидался 28 апреля 2024 года в 05:10», — рассказали в справочной.

Там добавили, что самолет уже находится в пути из Тюмени в Ханты-Мансийск. Его прибытие ожидается в 12:20 28 апреля.

На территории ХМАО ожидается пасмурная погода и дождь с мокрым снегом на выходных 27 и 28 апреля. Температура воздуха в отдельных районах поднимется до плюсовых значений.

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Прилет авиарейса Utair Москва — Ханты-Мансийск задержан на семь часов. Из-за тумана самолет не смог сесть в аэропорту и ушел на запасной аэродром в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в справочной службе. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Москва — Ханты-Мансийск задержан. Из-за тумана самолет не смог сесть в аэропорту и был перенаправлен на запасной аэродром в Тюмени. Прилет воздушного судна ожидался 28 апреля 2024 года в 05:10», — рассказали в справочной. Там добавили, что самолет уже находится в пути из Тюмени в Ханты-Мансийск. Его прибытие ожидается в 12:20 28 апреля. На территории ХМАО ожидается пасмурная погода и дождь с мокрым снегом на выходных 27 и 28 апреля. Температура воздуха в отдельных районах поднимется до плюсовых значений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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