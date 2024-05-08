Транспортная прокуратура ХМАО проверит инцидент с самолетом, у которого открылась дверь

Сургутская транспортная прокуратура проведет проверку из-за сообщения об инциденте на самолете Utair. Воздушное судно не смогло взлететь из-за открытой двери.
«При выполнении рейса авиакомпании Utair по маршруту Самара („Курумоч“) — Москва („Внуково“) на воздушном судне произошло срабатывание сигнализации открытой двери. Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия», — сообщил telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.
Ведомство сообщило, что экипаж отменил взлет и принял решение вернуться на стоянку. Пострадавших при происшествии не было.
Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании Utair не смог взлететь в аэропорту Самары. Система сигнализировала об открытии двери.
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