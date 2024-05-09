Челябинскую область накрыла снежная буря. Видео

10 мая 2024 в 05:13 Размер текста - 17 +

Водителей просят быть крайне внимательными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинскую область 10 мая пришла снежная буря. Обильные осадки в виде снега ночью начались под Миассом и перед въездом в Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. «Предупреждаем автомобилистов об ухудшении погодных условий. На 1757 километре (Миасс) автодороги М-5 Урал Москва-Челябинск идут осадки в виде снега. Такая же ситуация на 122 километре автодороги „Подъезд к Екатеринбургу“», — сообщает пресс-служба ведомства. Из-за резкого ухудшения ситуации на дорогах Госавтоинспекция области просит водителей отказаться от поездок в данном направлении. Тех, кто уже оказался в дороге, просят соблюдать скоростной режим и дистанцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинскую область 10 мая пришла снежная буря. Обильные осадки в виде снега ночью начались под Миассом и перед въездом в Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. «Предупреждаем автомобилистов об ухудшении погодных условий. На 1757 километре (Миасс) автодороги М-5 Урал Москва-Челябинск идут осадки в виде снега. Такая же ситуация на 122 километре автодороги „Подъезд к Екатеринбургу“», — сообщает пресс-служба ведомства. Из-за резкого ухудшения ситуации на дорогах Госавтоинспекция области просит водителей отказаться от поездок в данном направлении. Тех, кто уже оказался в дороге, просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.