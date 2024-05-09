В Челябинскую область 10 мая пришла снежная буря. Обильные осадки в виде снега ночью начались под Миассом и перед въездом в Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.
«Предупреждаем автомобилистов об ухудшении погодных условий. На 1757 километре (Миасс) автодороги М-5 Урал Москва-Челябинск идут осадки в виде снега. Такая же ситуация на 122 километре автодороги „Подъезд к Екатеринбургу“», — сообщает пресс-служба ведомства.
Из-за резкого ухудшения ситуации на дорогах Госавтоинспекция области просит водителей отказаться от поездок в данном направлении. Тех, кто уже оказался в дороге, просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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