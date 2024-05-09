09 мая 2024
08 мая 2024

Челябинскую область накрыла снежная буря. Видео

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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия
Водителей просят быть крайне внимательными Фото:

В Челябинскую область 10 мая пришла снежная буря. Обильные осадки в виде снега ночью начались под Миассом и перед въездом в Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

«Предупреждаем автомобилистов об ухудшении погодных условий. На 1757 километре (Миасс) автодороги М-5 Урал Москва-Челябинск идут осадки в виде снега. Такая же ситуация на 122 километре автодороги „Подъезд к Екатеринбургу“», — сообщает пресс-служба ведомства.

Из-за резкого ухудшения ситуации на дорогах Госавтоинспекция области просит водителей отказаться от поездок в данном направлении. Тех, кто уже оказался в дороге, просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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В Челябинскую область 10 мая пришла снежная буря. Обильные осадки в виде снега ночью начались под Миассом и перед въездом в Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. «Предупреждаем автомобилистов об ухудшении погодных условий. На 1757 километре (Миасс) автодороги М-5 Урал Москва-Челябинск идут осадки в виде снега. Такая же ситуация на 122 километре автодороги „Подъезд к Екатеринбургу“», — сообщает пресс-служба ведомства. Из-за резкого ухудшения ситуации на дорогах Госавтоинспекция области просит водителей отказаться от поездок в данном направлении. Тех, кто уже оказался в дороге, просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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