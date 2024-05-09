В повозке с лошадью находились два пассажира
В Тюмени «Нива» столкнулась с повозкой с лошадью. Инцидент произошел днем 9 мая. Об этом рассказали в региональном управлении ГИБДД.
«По предварительным данным, 22-летний водитель „Нивы“ двигался в крайней левой полосе за гужевой повозкой. При их одновременном перестроении в среднюю полосу произошло столкновение», — сообщили в ведомстве.
В результате аварии пострадали пассажиры повозки — девушка и 14-летний подросток. Информация о состоянии лошади неизвестна.
Авария произошла недалеко от ТРЦ «Солнечный»
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