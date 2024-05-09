09 мая 2024

В Тюмени «Нива» протаранила повозку с лошадью. Фото

В Тюмени «Нива» столкнулась с гужевой повозкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, конь в городе, лошадь в городе
В повозке с лошадью находились два пассажира Фото:

В Тюмени «Нива» столкнулась с повозкой с лошадью. Инцидент произошел днем 9 мая. Об этом рассказали в региональном управлении ГИБДД.

«По предварительным данным, 22-летний водитель „Нивы“ двигался в крайней левой полосе за гужевой повозкой. При их одновременном перестроении в среднюю полосу произошло столкновение», — сообщили в ведомстве.

В результате аварии пострадали пассажиры повозки — девушка и 14-летний подросток. Информация о состоянии лошади неизвестна.

Авария произошла недалеко от ТРЦ «Солнечный»
Авария произошла недалеко от ТРЦ «Солнечный»

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В Тюмени «Нива» столкнулась с повозкой с лошадью. Инцидент произошел днем 9 мая. Об этом рассказали в региональном управлении ГИБДД. «По предварительным данным, 22-летний водитель „Нивы“ двигался в крайней левой полосе за гужевой повозкой. При их одновременном перестроении в среднюю полосу произошло столкновение», — сообщили в ведомстве. В результате аварии пострадали пассажиры повозки — девушка и 14-летний подросток. Информация о состоянии лошади неизвестна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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