Курганский суд отменил передачу дела о махинациях с ремонтами в Тюмень

Уголовное дело о мошенничестве в отношении тюменской предпринимательницы Натальи Сысоевой вернут на рассмотрение в Белозерский районный суд (Курганская область). Ранее принятое решение о передаче дела в Калининский райсуд Тюмени отменено. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.
«Защитники Сысоевой добились передачи дела о мошенничестве в особо крупном размере в один из судов Тюмени. Суд решил отправить дело на рассмотрение по месту регистрации компании женщины. Прокуратура опротестовала решение, в апелляции было решено вернуть дело в суд курганского округа», — рассказали источники.
Информация нашла подтверждение в судебных материалах облсуда. Суд установил, что место совершения преступлений — территория Курганской области, а выводы о подсудности, основанные на местонахождении юридического лица в Тюмени, были ошибочны. «Согласно предъявленному обвинению местом совершения мошенничества является Курганская область, потерпевшими по делу признаны администрации Белозерского и Макушинского муниципальных округов. Суд необоснованно руководствовался адресом нахождения юридического лица в г. Тюмень, что препятствует реализации прав потерпевших на разумный срок уголовного судопроизводства. Дело подлежит рассмотрению именно по месту совершения наиболее тяжкого преступления — в Белозерском районном суде Курганской области», — говорится в постановлении апелляционной инстанции.
По версии следствия, Сысоева, будучи генеральным директором ООО, путем обмана и злоупотребления доверием похитила значительные средства из бюджета, выделенные на капитальный ремонт школ в Белозерском и Макушинском муниципальных округах Курганской области. Обвиняемая изготовила поддельную документацию о выполненных работах и присвоила авансовые платежи. Также она легализовала похищенные деньги, проведя финансовые операции в Тюмени. После задержания женщина долгое время находилась в СИЗО.
Суд признал, что действия обвиняемой совершались непосредственно на территории Курганской области, а не по месту нахождения фирмы в Тюмени. В связи с этим уголовное дело возвращено для дальнейшего рассмотрения в Белозерский районный суд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.