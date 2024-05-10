Происшествия ДТП Автобус с людьми упал в Мойку в Петербурге, есть пострадавшие. Видео 10 мая 2024 в 15:41 Размер текста - 17 + На место происшествия прибыли экстренные службы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Санкт-Петербурге в реку Мойку упал автобус с пассажирами. В результате есть пострадавшие. «Автобус с пассажирами упал в реку Мойку после ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту в Питере», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что на место прибыли экстренные службы. Спасатели вынуждены делать массаж сердца пострадавшим прямо на крыше затонувшего автобуса. По данным канала, минимум четыре человека пострадало в ДТП. Они находятся без сознания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Санкт-Петербурге в реку Мойку упал автобус с пассажирами. В результате есть пострадавшие. «Автобус с пассажирами упал в реку Мойку после ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту в Питере», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что на место прибыли экстренные службы. Спасатели вынуждены делать массаж сердца пострадавшим прямо на крыше затонувшего автобуса. По данным канала, минимум четыре человека пострадало в ДТП. Они находятся без сознания. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям