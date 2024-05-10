Автобус с людьми упал в Мойку в Петербурге, есть пострадавшие. Видео

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Евгений Тетерин после ДТП на улице Карла Либкнехта. Екатеринбург , реанимобиль, автомобиль, дтп, реанимация
На место происшествия прибыли экстренные службы Фото:
новость из сюжета

В Санкт-Петербурге в реку Мойку упал автобус с пассажирами. В результате есть пострадавшие.

«Автобус с пассажирами упал в реку Мойку после ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту в Питере», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что на место прибыли экстренные службы.

Спасатели вынуждены делать массаж сердца пострадавшим прямо на крыше затонувшего автобуса. По данным канала, минимум четыре человека пострадало в ДТП. Они находятся без сознания.

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В Санкт-Петербурге в реку Мойку упал автобус с пассажирами. В результате есть пострадавшие. «Автобус с пассажирами упал в реку Мойку после ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту в Питере», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что на место прибыли экстренные службы. Спасатели вынуждены делать массаж сердца пострадавшим прямо на крыше затонувшего автобуса. По данным канала, минимум четыре человека пострадало в ДТП. Они находятся без сознания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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