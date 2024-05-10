Выросло число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге

ТАСС: при падении автобуса с моста в Санкт-Петербурге погибло четыре человека

10 мая 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Четыре человека погибли при ЧП в Санкт-Петербурге Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере Выросло число погибших пассажиров автобуса в Санкт-Петербурге, который упал с Поцелуевого моста в реку Мойку. В настоящий момент известно о четырех погибших. Об этом сообщает РИА Новости. «Число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге выросло до четырех», — передают журналисты агентства. Также шестеро человек госпитализировано. На месте работают оперативные службы. Ранее сообщалось о трех погибших. Автобус упал в реку с моста около часа назад. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Транспортное средство развернуло и оно, пробив опору моста, упало в реку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выросло число погибших пассажиров автобуса в Санкт-Петербурге, который упал с Поцелуевого моста в реку Мойку. В настоящий момент известно о четырех погибших. Об этом сообщает РИА Новости. «Число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге выросло до четырех», — передают журналисты агентства. Также шестеро человек госпитализировано. На месте работают оперативные службы. Ранее сообщалось о трех погибших. Автобус упал в реку с моста около часа назад. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Транспортное средство развернуло и оно, пробив опору моста, упало в реку.