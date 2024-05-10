Выросло число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге

ТАСС: при падении автобуса с моста в Санкт-Петербурге погибло четыре человека
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Четыре человека погибли при ЧП в Санкт-Петербурге Фото:
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Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере

Выросло число погибших пассажиров автобуса в Санкт-Петербурге, который упал с Поцелуевого моста в реку Мойку. В настоящий момент известно о четырех погибших. Об этом сообщает РИА Новости.

«Число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге выросло до четырех», — передают журналисты агентства. Также шестеро человек госпитализировано. На месте работают оперативные службы. Ранее сообщалось о трех погибших.

Автобус упал в реку с моста около часа назад. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Транспортное средство развернуло и оно, пробив опору моста, упало в реку.

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Выросло число погибших пассажиров автобуса в Санкт-Петербурге, который упал с Поцелуевого моста в реку Мойку. В настоящий момент известно о четырех погибших. Об этом сообщает РИА Новости. «Число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге выросло до четырех», — передают журналисты агентства. Также шестеро человек госпитализировано. На месте работают оперативные службы. Ранее сообщалось о трех погибших. Автобус упал в реку с моста около часа назад. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Транспортное средство развернуло и оно, пробив опору моста, упало в реку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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