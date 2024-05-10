Выросло число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге

Выросло число погибших пассажиров автобуса в Санкт-Петербурге, который упал с Поцелуевого моста в реку Мойку. В настоящий момент известно о четырех погибших. Об этом сообщает РИА Новости.
«Число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге выросло до четырех», — передают журналисты агентства. Также шестеро человек госпитализировано. На месте работают оперативные службы. Ранее сообщалось о трех погибших.
Автобус упал в реку с моста около часа назад. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Транспортное средство развернуло и оно, пробив опору моста, упало в реку.
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