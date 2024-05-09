Челябинец выиграл в лотерею свыше 607 млн рублей

10 мая 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

Челябинец выиграл главный приз лотереи Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Челябинской области выиграл в лотерею свыше 607 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Челябинские лотерейные миллионеры настолько суровы! Сегодня утром участник из Челябинской области купил всего один билет и выиграл 607 032 698 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». Там рассказали, что участник угадал необходимое количество чисел в лотерее «четыре из 20». Сейчас его ждут в лотерейном центре, чтобы узнать его эмоции, спросить, как ему удалось угадать комбинацию, и как он распорядится выигранными деньгами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Челябинской области выиграл в лотерею свыше 607 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Челябинские лотерейные миллионеры настолько суровы! Сегодня утром участник из Челябинской области купил всего один билет и выиграл 607 032 698 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». Там рассказали, что участник угадал необходимое количество чисел в лотерее «четыре из 20». Сейчас его ждут в лотерейном центре, чтобы узнать его эмоции, спросить, как ему удалось угадать комбинацию, и как он распорядится выигранными деньгами.