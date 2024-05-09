09 мая 2024

Челябинец выиграл в лотерею свыше 607 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет, государственные лотереи
Челябинец выиграл главный приз лотереи Фото:

Житель Челябинской области выиграл в лотерею свыше 607 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«Челябинские лотерейные миллионеры настолько суровы! Сегодня утром участник из Челябинской области купил всего один билет и выиграл 607 032 698 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

Там рассказали, что участник угадал необходимое количество чисел в лотерее «четыре из 20». Сейчас его ждут в лотерейном центре, чтобы узнать его эмоции, спросить, как ему удалось угадать комбинацию, и как он распорядится выигранными деньгами.

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Житель Челябинской области выиграл в лотерею свыше 607 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Челябинские лотерейные миллионеры настолько суровы! Сегодня утром участник из Челябинской области купил всего один билет и выиграл 607 032 698 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». Там рассказали, что участник угадал необходимое количество чисел в лотерее «четыре из 20». Сейчас его ждут в лотерейном центре, чтобы узнать его эмоции, спросить, как ему удалось угадать комбинацию, и как он распорядится выигранными деньгами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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