Перевозчик, чей автобус упал в Мойку в Петербурге, имеет штрафы на 3,6 млн

Компания ООО «Такси», водитель которой устроил аварию на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге и рухнул в реку Мойку, имеет штрафы на сумму в 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в суде.
«На ООО „Такси“ были наложены штрафы на общую сумму в 3,6 млн рублей», — передают журналисты «Известий» соответствующее сообщение. Отмечается, что компанию также привлекали к административной ответственности 23 раза.
Авария в Санкт-Петербурге произошла на Поцелуевом мосту примерно в 13:40 (по Мск). Водитель автобуса не справился с управлением при повороте и в итоге пробил опору моста, упав в воду. В салоне находилось около 20 пассажиров. В МЧС официально подтвердили информацию о трех погибших. URA.RU собрало всю информацию с ЧП в отдельном материале. Водитель задержан, возбуждено уголовное дело.
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