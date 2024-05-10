Перевозчик, чей автобус упал в Мойку в Петербурге, имеет штрафы на 3,6 млн

10 мая 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

В ходе аварии в Петербурге погибли трое человек Фото: Валентин Егоршин/ТАСС новость из сюжета Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере Компания ООО «Такси», водитель которой устроил аварию на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге и рухнул в реку Мойку, имеет штрафы на сумму в 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в суде. «На ООО „Такси“ были наложены штрафы на общую сумму в 3,6 млн рублей», — передают журналисты «Известий» соответствующее сообщение. Отмечается, что компанию также привлекали к административной ответственности 23 раза. Авария в Санкт-Петербурге произошла на Поцелуевом мосту примерно в 13:40 (по Мск). Водитель автобуса не справился с управлением при повороте и в итоге пробил опору моста, упав в воду. В салоне находилось около 20 пассажиров. В МЧС официально подтвердили информацию о трех погибших. URA.RU собрало всю информацию с ЧП в отдельном материале. Водитель задержан, возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания ООО «Такси», водитель которой устроил аварию на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге и рухнул в реку Мойку, имеет штрафы на сумму в 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в суде. «На ООО „Такси“ были наложены штрафы на общую сумму в 3,6 млн рублей», — передают журналисты «Известий» соответствующее сообщение. Отмечается, что компанию также привлекали к административной ответственности 23 раза. Авария в Санкт-Петербурге произошла на Поцелуевом мосту примерно в 13:40 (по Мск). Водитель автобуса не справился с управлением при повороте и в итоге пробил опору моста, упав в воду. В салоне находилось около 20 пассажиров. В МЧС официально подтвердили информацию о трех погибших. URA.RU собрало всю информацию с ЧП в отдельном материале. Водитель задержан, возбуждено уголовное дело.