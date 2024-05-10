112: водитель упавшего в реку автобуса в СПБ вышел в рейс после 20-часовой смены

Водитель автобуса Рахматшох Курбонов, который спровоцировал падение с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге был вынужден выйти на смену на утро после 20-часовой отработки. Об этом рассказала его супруга в разговоре с telegram-каналом 112.
«По ее (супруги водителя — прим. URA.RU) словам, муж пришел около двух часов ночи, отработав с пяти утра. А в половину восьмого его уже разбудили и велели снова выйти на работу», — передают авторы канала. Сама жена виновника происшествия отмечает, что именно усталость и могла привести к ЧП.
Отмечается, что именно водитель спровоцировал аварию на мосту и падение автобуса в реку Мойка. Журналисты «Известий» подчеркивали, что компания ООО «Такси», сотрудником которой и являлся Курбонов, десятки раз привлекалась к административным делам. Также она имеет штрафы в 3,6 миллиона рублей. В ходе ЧП в Санкт-Петербурге погибли трое пассажиров автобуса, передает МЧС.
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