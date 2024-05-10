Водитель упавшего в реку автобуса в Петербурге задержан как подозреваемый. Видео

10 мая 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Полиция опросила водителя автобуса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере Полиция задержала водителя упавшего в реку в Санкт-Петербурге автобуса в качестве подозреваемого. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. «Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса задержан и допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу», — сообщили в полицейском главке . После ДТП было заведено два дела: по статье о нарушении правил дорожного движения, подлегшее смерти двух и более человек и по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Автобус упал в Мойку днем 10 мая. По данным МЧС России, погибли три человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция задержала водителя упавшего в реку в Санкт-Петербурге автобуса в качестве подозреваемого. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. «Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса задержан и допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу», — сообщили в полицейском главке. После ДТП было заведено два дела: по статье о нарушении правил дорожного движения, подлегшее смерти двух и более человек и по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Автобус упал в Мойку днем 10 мая. По данным МЧС России, погибли три человека.