Полиция задержала водителя упавшего в реку в Санкт-Петербурге автобуса в качестве подозреваемого. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
«Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса задержан и допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу», — сообщили в полицейском главке. После ДТП было заведено два дела: по статье о нарушении правил дорожного движения, подлегшее смерти двух и более человек и по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Автобус упал в Мойку днем 10 мая. По данным МЧС России, погибли три человека.
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Полиция задержала водителя упавшего в реку в Санкт-Петербурге автобуса в качестве подозреваемого. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. «Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса задержан и допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу», — сообщили в полицейском главке. После ДТП было заведено два дела: по статье о нарушении правил дорожного движения, подлегшее смерти двух и более человек и по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Автобус упал в Мойку днем 10 мая. По данным МЧС России, погибли три человека.