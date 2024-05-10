Водитель упавшего в реку автобуса в Петербурге задержан как подозреваемый. Видео

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Судебный процесс по банде похитителей. Екатеринбург , полиция, суд, спецсредства, наручники, конвой
Полиция опросила водителя автобуса Фото:
новость из сюжета
Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере

Полиция задержала водителя упавшего в реку в Санкт-Петербурге автобуса в качестве подозреваемого. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

«Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса задержан и допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу», — сообщили в полицейском главке. После ДТП было заведено два дела: по статье о нарушении правил дорожного движения, подлегшее смерти двух и более человек и по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Автобус упал в Мойку днем 10 мая. По данным МЧС России, погибли три человека.

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Полиция задержала водителя упавшего в реку в Санкт-Петербурге автобуса в качестве подозреваемого. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. «Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса задержан и допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу», — сообщили в полицейском главке. После ДТП было заведено два дела: по статье о нарушении правил дорожного движения, подлегшее смерти двух и более человек и по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Автобус упал в Мойку днем 10 мая. По данным МЧС России, погибли три человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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