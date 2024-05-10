МЧС уточнило число погибших при падении автобуса в Мойку

В результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге погибли три человека. Об этом сообщили МЧС России.
« К сожалению, три человека скончались», — написали в telegram-канале МЧС РФ. Там добавили, что водолазные спасательные работы на месте ДТП завершены.
В канале рассказали, что спасатели достали из затонувшего автобуса девять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти.
Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами в Санкт-Петербурге, пробив ограждение, упал с моста в реку Мойку. Губернатор региона Александр Беглов заявил, что лично координирует ситуацию. URA.RU писало о всей информации, известной о ДТП — в материале.
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В результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге погибли три человека. Об этом сообщили МЧС России. « К сожалению, три человека скончались», — написали в telegram-канале МЧС РФ. Там добавили, что водолазные спасательные работы на месте ДТП завершены. В канале рассказали, что спасатели достали из затонувшего автобуса девять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами в Санкт-Петербурге, пробив ограждение, упал с моста в реку Мойку. Губернатор региона Александр Беглов заявил, что лично координирует ситуацию. URA.RU писало о всей информации, известной о ДТП — в материале.