МЧС уточнило число погибших при падении автобуса в Мойку

МЧС: в результате падения автобуса в Мойку погибли три человека

10 мая 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Спасатели достали из затонувшего автобуса девять человек, рассказали в МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере В результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге погибли три человека. Об этом сообщили МЧС России. « К сожалению, три человека скончались», — написали в telegram-канале МЧС РФ. Там добавили, что водолазные спасательные работы на месте ДТП завершены. В канале рассказали, что спасатели достали из затонувшего автобуса девять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами в Санкт-Петербурге, пробив ограждение, упал с моста в реку Мойку. Губернатор региона Александр Беглов заявил, что лично координирует ситуацию. URA.RU писало о всей информации, известной о ДТП — в материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге погибли три человека. Об этом сообщили МЧС России. « К сожалению, три человека скончались», — написали в telegram-канале МЧС РФ. Там добавили, что водолазные спасательные работы на месте ДТП завершены. В канале рассказали, что спасатели достали из затонувшего автобуса девять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами в Санкт-Петербурге, пробив ограждение, упал с моста в реку Мойку. Губернатор региона Александр Беглов заявил, что лично координирует ситуацию. URA.RU писало о всей информации, известной о ДТП — в материале.