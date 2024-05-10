Работы по установки кафе планируют завершить до конца июля 2024 года (архивное фото)
В Тарко-Сале (ЯНАО) летом откроется кафе в парке «Здоровье». Здание будет современным и уютным, рассказал глава Пуровского района Антон Колодин, который показал фотографии дизайна кафе.
«Вот таким — небольшим, современным и уютным. Его дизайн и место для установки утвердили на проектном офисе. Рядом с озером почти готово свайное поле для установки не стационарного здания. Планируем все работы завершить до конца июля и кафе откроет свои двери для пуровчан и гостей нашего города. Прогулки в парке станут еще приятнее», — написал Колодин в telegram-канале.
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