10 мая 2024
09 мая 2024

В парке ЯНАО установят современное и уютное кафе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Летняя веранда ресторана MIO. Екатеринбург, кафе, столики, mio летник, летнаяя веранда
Работы по установки кафе планируют завершить до конца июля 2024 года (архивное фото) Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) летом откроется кафе в парке «Здоровье». Здание будет современным и уютным, рассказал глава Пуровского района Антон Колодин, который показал фотографии дизайна кафе.

«Вот таким — небольшим, современным и уютным. Его дизайн и место для установки утвердили на проектном офисе. Рядом с озером почти готово свайное поле для установки не стационарного здания. Планируем все работы завершить до конца июля и кафе откроет свои двери для пуровчан и гостей нашего города. Прогулки в парке станут еще приятнее», — написал Колодин в telegram-канале.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) летом откроется кафе в парке «Здоровье». Здание будет современным и уютным, рассказал глава Пуровского района Антон Колодин, который показал фотографии дизайна кафе. «Вот таким — небольшим, современным и уютным. Его дизайн и место для установки утвердили на проектном офисе. Рядом с озером почти готово свайное поле для установки не стационарного здания. Планируем все работы завершить до конца июля и кафе откроет свои двери для пуровчан и гостей нашего города. Прогулки в парке станут еще приятнее», — написал Колодин в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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