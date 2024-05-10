10 мая 2024
09 мая 2024

Первая энциклопедия об истории ХМАО появится на «Рувики»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа за компьютером. Иллюстрации. Екатеринбург, ноутбук, интернет, клавиатура, работа, фрилансер, фриланс, компьютер, онлайн, удаленная работа, удаленка, работа на удаленке, работа на компьютере, работа за компьютером, клавиатура компьютера
Размещение материала в открытом доступе планируется осенью текущего года Фото:

Академическая энциклопедия об истории Югры осенью 2024 года появится в открытом доступе. Глава окружного департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Яков Самохвалов сообщил, что публикация восьмитомника планируется на «Рувики».

«В конце октября — начале ноября 2024 года Югра запланировала опубликовать электронную версию „Академической истории региона“ в открытом доступе на официальном сайт госорганов власти региона. Также в планах публикация материалов на „Рувики“» — поделился Самохвалов с ТАСС.

«Рувики» является российским аналогом «Википедии». Размещение энциклопедии о Югре на портале рассчитано на привлечение большого количества жителей региона и экспертов, которые будут следить за достоверностью фактов об истории региона, а также размещать дополнительные материалы.

«Академическая исторя Югры» стала первой энциклопедией об истории региона в РФ. Она будет доступна в библиотеках ХМАО и в электронном формате. Губернатор Югры Наталья Комарова ранее наградила благодарственными письмами авторов, которые работали над восьмитомником.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Академическая энциклопедия об истории Югры осенью 2024 года появится в открытом доступе. Глава окружного департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Яков Самохвалов сообщил, что публикация восьмитомника планируется на «Рувики». «В конце октября — начале ноября 2024 года Югра запланировала опубликовать электронную версию „Академической истории региона“ в открытом доступе на официальном сайт госорганов власти региона. Также в планах публикация материалов на „Рувики“» — поделился Самохвалов с ТАСС. «Рувики» является российским аналогом «Википедии». Размещение энциклопедии о Югре на портале рассчитано на привлечение большого количества жителей региона и экспертов, которые будут следить за достоверностью фактов об истории региона, а также размещать дополнительные материалы. «Академическая исторя Югры» стала первой энциклопедией об истории региона в РФ. Она будет доступна в библиотеках ХМАО и в электронном формате. Губернатор Югры Наталья Комарова ранее наградила благодарственными письмами авторов, которые работали над восьмитомником.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...