Первая энциклопедия об истории ХМАО появится на «Рувики»

Академическая энциклопедия об истории Югры осенью 2024 года появится в открытом доступе. Глава окружного департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Яков Самохвалов сообщил, что публикация восьмитомника планируется на «Рувики».
«В конце октября — начале ноября 2024 года Югра запланировала опубликовать электронную версию „Академической истории региона“ в открытом доступе на официальном сайт госорганов власти региона. Также в планах публикация материалов на „Рувики“» — поделился Самохвалов с ТАСС.
«Рувики» является российским аналогом «Википедии». Размещение энциклопедии о Югре на портале рассчитано на привлечение большого количества жителей региона и экспертов, которые будут следить за достоверностью фактов об истории региона, а также размещать дополнительные материалы.
«Академическая исторя Югры» стала первой энциклопедией об истории региона в РФ. Она будет доступна в библиотеках ХМАО и в электронном формате. Губернатор Югры Наталья Комарова ранее наградила благодарственными письмами авторов, которые работали над восьмитомником.
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