В Харьковской области идет эвакуация

Из приграничных населенных пунктов Харьковской области эвакуировано почти тысяча человек. Об этом сообщает нацполиция Украины.
«Полицейские Харьковской области осуществляют эвакуацию гражданского населения из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале полиции. В течение 10—11 мая полицейские вывезли 970 человек.
Из-за успешного продвижения ВС РФ в Харьковской области украинские войска вынуждены отступать, заявлял глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, пишет RT. По его данным, ситуация остается сложной для ВСУ, так как Россия сохраняет давление. В частности, Франция не может понять истинных планов РФ под Харьковом. В Минобороны РФ сообщали, что ВСУ за сутки потеряли почти 200 военнослужащих, передает
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