В Харьковской области идет эвакуация

12 мая 2024 в 05:33 Размер текста - 17 +

Нацполиция Украины сообщила об эвакуации 970 человек из Харьковской области Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из приграничных населенных пунктов Харьковской области эвакуировано почти тысяча человек. Об этом сообщает нацполиция Украины. «Полицейские Харьковской области осуществляют эвакуацию гражданского населения из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале полиции. В течение 10—11 мая полицейские вывезли 970 человек. Из-за успешного продвижения ВС РФ в Харьковской области украинские войска вынуждены отступать, заявлял глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, пишет RT. По его данным, ситуация остается сложной для ВСУ, так как Россия сохраняет давление. В частности, Франция не может понять истинных планов РФ под Харьковом. В Минобороны РФ сообщали, что ВСУ за сутки потеряли почти 200 военнослужащих, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из приграничных населенных пунктов Харьковской области эвакуировано почти тысяча человек. Об этом сообщает нацполиция Украины. «Полицейские Харьковской области осуществляют эвакуацию гражданского населения из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале полиции. В течение 10—11 мая полицейские вывезли 970 человек. Из-за успешного продвижения ВС РФ в Харьковской области украинские войска вынуждены отступать, заявлял глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, пишет RT. По его данным, ситуация остается сложной для ВСУ, так как Россия сохраняет давление. В частности, Франция не может понять истинных планов РФ под Харьковом. В Минобороны РФ сообщали, что ВСУ за сутки потеряли почти 200 военнослужащих, передает телеканал 360.