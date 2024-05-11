Во Франции запутались в планах России по Харькову

Французский эксперт Набли: мы не можем понять истинных планов РФ под Харьковом
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Белиг Набли сообщил, что тактика ВС РФ увеличивает неопределенность среди ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия сохраняет стратегическую двусмысленность в ходе наступления в Харьковской области, что затрудняет понимание ее истинных военных намерений. Об этом заявил французский эксперт Белиг Набли.

«Россияне сохраняют стратегическую двусмысленность в наступательной операции (под Харьковом. — прим. URA.RU). Сегодня мы не знаем, вплоть до какого места они будут наступать», — заявил Набли в эфире телеканала LCI. По его словам, такая тактика увеличивает неопределенность и беспокойство среди украинского руководства, которое сталкивается с трудностями в прогнозировании действий ВС РФ.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВС РФ перешли в наступление на Харьков. В марте ВС РФ ликвидировали группы бойцов ВСУ в Харькове, которые планировали нападение на Белгородскую область.

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Россия сохраняет стратегическую двусмысленность в ходе наступления в Харьковской области, что затрудняет понимание ее истинных военных намерений. Об этом заявил французский эксперт Белиг Набли. «Россияне сохраняют стратегическую двусмысленность в наступательной операции (под Харьковом. — прим. URA.RU). Сегодня мы не знаем, вплоть до какого места они будут наступать», — заявил Набли в эфире телеканала LCI. По его словам, такая тактика увеличивает неопределенность и беспокойство среди украинского руководства, которое сталкивается с трудностями в прогнозировании действий ВС РФ. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВС РФ перешли в наступление на Харьков. В марте ВС РФ ликвидировали группы бойцов ВСУ в Харькове, которые планировали нападение на Белгородскую область.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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