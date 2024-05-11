Во Франции запутались в планах России по Харькову

Французский эксперт Набли: мы не можем понять истинных планов РФ под Харьковом

11 мая 2024 в 21:13 Размер текста - 17 +

Белиг Набли сообщил, что тактика ВС РФ увеличивает неопределенность среди ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия сохраняет стратегическую двусмысленность в ходе наступления в Харьковской области, что затрудняет понимание ее истинных военных намерений. Об этом заявил французский эксперт Белиг Набли. «Россияне сохраняют стратегическую двусмысленность в наступательной операции (под Харьковом. — прим. URA.RU). Сегодня мы не знаем, вплоть до какого места они будут наступать», — заявил Набли в эфире телеканала LCI. По его словам, такая тактика увеличивает неопределенность и беспокойство среди украинского руководства, которое сталкивается с трудностями в прогнозировании действий ВС РФ. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВС РФ перешли в наступление на Харьков. В марте ВС РФ ликвидировали группы бойцов ВСУ в Харькове, которые планировали нападение на Белгородскую область. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия сохраняет стратегическую двусмысленность в ходе наступления в Харьковской области, что затрудняет понимание ее истинных военных намерений. Об этом заявил французский эксперт Белиг Набли. «Россияне сохраняют стратегическую двусмысленность в наступательной операции (под Харьковом. — прим. URA.RU). Сегодня мы не знаем, вплоть до какого места они будут наступать», — заявил Набли в эфире телеканала LCI. По его словам, такая тактика увеличивает неопределенность и беспокойство среди украинского руководства, которое сталкивается с трудностями в прогнозировании действий ВС РФ. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВС РФ перешли в наступление на Харьков. В марте ВС РФ ликвидировали группы бойцов ВСУ в Харькове, которые планировали нападение на Белгородскую область.