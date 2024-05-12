В Волгоградской области произошел пожар на нефтезаводе после атаки ВСУ. Видео

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Пожарные ликвидировали возгорание на НПЗ, заявил Андрей Бочаров (архивное фото) Фото:

В Волгоградской области из-за атаки дрона произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

«Ночью 12 мая силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание», — написал Андрей Бочаров, передает telegram-канал Region_34.

По словам губернатора, возгорание было успешно ликвидировано. Жертв в результате происшествия нет.

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В Волгоградской области из-за атаки дрона произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров. «Ночью 12 мая силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание», — написал Андрей Бочаров, передает telegram-канал Region_34. По словам губернатора, возгорание было успешно ликвидировано. Жертв в результате происшествия нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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