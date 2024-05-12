Пожарные ликвидировали возгорание на НПЗ, заявил Андрей Бочаров (архивное фото)
В Волгоградской области из-за атаки дрона произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.
«Ночью 12 мая силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание», — написал Андрей Бочаров, передает telegram-канал Region_34.
По словам губернатора, возгорание было успешно ликвидировано. Жертв в результате происшествия нет.
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