«Интерфакс» подтвердил информацию о погибших при обвале дома в Белгороде

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Предположительно, здание было разрушено крупнокалиберным снарядом
Предположительно, здание было разрушено крупнокалиберным снарядом Фото:
новость из сюжета
В Белгороде разрушился подъезд многоэтажного дома

В результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Белгороде есть жертвы. Эту информацию подтвердили представители экстренных служб.

«По данным экстренных служб, в результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Белгороде есть жертвы. Более 10 человек могут находиться под завалами», — на свои источники ссылается «Интерфакс».

По предварительной информации, снаряд, попавший в дом, был выпущен из РСЗО «Ольха». Обрушение произошло днем 12 мая.

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В результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Белгороде есть жертвы. Эту информацию подтвердили представители экстренных служб. «По данным экстренных служб, в результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Белгороде есть жертвы. Более 10 человек могут находиться под завалами», — на свои источники ссылается «Интерфакс». По предварительной информации, снаряд, попавший в дом, был выпущен из РСЗО «Ольха». Обрушение произошло днем 12 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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