«Интерфакс» подтвердил информацию о погибших при обвале дома в Белгороде

Предположительно, здание было разрушено крупнокалиберным снарядом
новость из сюжетаВ Белгороде разрушился подъезд многоэтажного дома
В результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Белгороде есть жертвы. Эту информацию подтвердили представители экстренных служб.
«По данным экстренных служб, в результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Белгороде есть жертвы. Более 10 человек могут находиться под завалами», — на свои источники ссылается «Интерфакс».
По предварительной информации, снаряд, попавший в дом, был выпущен из РСЗО «Ольха». Обрушение произошло днем 12 мая.
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