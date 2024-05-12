«Интерфакс» подтвердил информацию о погибших при обвале дома в Белгороде

12 мая 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

Предположительно, здание было разрушено крупнокалиберным снарядом Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета В Белгороде разрушился подъезд многоэтажного дома В результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Белгороде есть жертвы. Эту информацию подтвердили представители экстренных служб. «По данным экстренных служб, в результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Белгороде есть жертвы. Более 10 человек могут находиться под завалами», — на свои источники ссылается «Интерфакс». По предварительной информации, снаряд, попавший в дом, был выпущен из РСЗО «Ольха». Обрушение произошло днем 12 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Белгороде есть жертвы. Эту информацию подтвердили представители экстренных служб. «По данным экстренных служб, в результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Белгороде есть жертвы. Более 10 человек могут находиться под завалами», — на свои источники ссылается «Интерфакс». По предварительной информации, снаряд, попавший в дом, был выпущен из РСЗО «Ольха». Обрушение произошло днем 12 мая.