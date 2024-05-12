Жильцы обрушившегося дома в Белгороде оказались в нем заблокированы

Люди не могут выбраться из квартир (фото из архива)
Жильцы рухнувшего подъезда в многоквартирном доме на улице Щорса в Белгороде не могут выбраться из своих квартир. Об этом сообщает telegram-канал «Белгород №1».
«Жильцы обрушенного подъезда в доме на Щорса не могут выбраться из своих квартир… Посечены окна», — сообщается в telegram-канале.
В Белгороде 12 мая рано утром обрушился подъезд многоквартирного дома. Есть жертвы, сообщили представители экстренных служб. Более десяти человек могут находиться под завалами.
В квартирах просечены окна
Фото из дома на Щорса в Белгороде
Окна разбросаны по комнате
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