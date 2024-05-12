Жильцы обрушившегося дома в Белгороде оказались в нем заблокированы

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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, газ, последствия, обрушение дома, полиция, разрушения, хлопок газа
Люди не могут выбраться из квартир (фото из архива) Фото:

Жильцы рухнувшего подъезда в многоквартирном доме на улице Щорса в Белгороде не могут выбраться из своих квартир. Об этом сообщает telegram-канал «Белгород №1».

«Жильцы обрушенного подъезда в доме на Щорса не могут выбраться из своих квартир… Посечены окна», — сообщается в telegram-канале.

В Белгороде 12 мая рано утром обрушился подъезд многоквартирного дома. Есть жертвы, сообщили представители экстренных служб. Более десяти человек могут находиться под завалами.

В квартирах просечены окна
В квартирах просечены окна
Фото из дома на Щорса в Белгороде
Фото из дома на Щорса в Белгороде
Окна разбросаны по комнате
Окна разбросаны по комнате

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Жильцы рухнувшего подъезда в многоквартирном доме на улице Щорса в Белгороде не могут выбраться из своих квартир. Об этом сообщает telegram-канал «Белгород №1». «Жильцы обрушенного подъезда в доме на Щорса не могут выбраться из своих квартир… Посечены окна», — сообщается в telegram-канале. В Белгороде 12 мая рано утром обрушился подъезд многоквартирного дома. Есть жертвы, сообщили представители экстренных служб. Более десяти человек могут находиться под завалами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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