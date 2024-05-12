Жильцы обрушившегося дома в Белгороде оказались в нем заблокированы

12 мая 2024 в 14:09 Размер текста - 17 +

Люди не могут выбраться из квартир (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жильцы рухнувшего подъезда в многоквартирном доме на улице Щорса в Белгороде не могут выбраться из своих квартир. Об этом сообщает telegram-канал «Белгород №1». «Жильцы обрушенного подъезда в доме на Щорса не могут выбраться из своих квартир… Посечены окна», — сообщается в telegram-канале. В Белгороде 12 мая рано утром обрушился подъезд многоквартирного дома. Есть жертвы, сообщили представители экстренных служб. Более десяти человек могут находиться под завалами. В квартирах просечены окна Telegram-канал «Белгород №1» Фото из дома на Щорса в Белгороде Telegram-канал «Белгород №1» Окна разбросаны по комнате telegram-канал «Белгород №1» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жильцы рухнувшего подъезда в многоквартирном доме на улице Щорса в Белгороде не могут выбраться из своих квартир. Об этом сообщает telegram-канал «Белгород №1». «Жильцы обрушенного подъезда в доме на Щорса не могут выбраться из своих квартир… Посечены окна», — сообщается в telegram-канале. В Белгороде 12 мая рано утром обрушился подъезд многоквартирного дома. Есть жертвы, сообщили представители экстренных служб. Более десяти человек могут находиться под завалами.