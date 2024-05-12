Минздрав отправил подмогу в Белгород из-за обрушения дома

Мурашко направил бригады медиков в Белгород после обрушения подъезда в доме
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Разное. Курган, машина скорой медицинской помощи, скорая помошь
Медики уже мчатся в Белгород на помощь людям (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Минздрав отправил дополнительные бригады медиков в Белгород на помощь пострадавшим от обрушения подъезда жилого дома 12 мая. Об этом сообщил помощник исполняющего обязанности министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«Дополнительные бригады медиков направлены в Белгород по поручению Мурашко», — заявил помощник министра. Информацию передает РИА Новости.

Жилой дом обрушился, предположительно, из-за попадания снаряда ВСУ. Позже произошел повторный обвал, в результате которого упала часть крыши здания.

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Минздрав отправил дополнительные бригады медиков в Белгород на помощь пострадавшим от обрушения подъезда жилого дома 12 мая. Об этом сообщил помощник исполняющего обязанности министра здравоохранения Михаила Мурашко. «Дополнительные бригады медиков направлены в Белгород по поручению Мурашко», — заявил помощник министра. Информацию передает РИА Новости. Жилой дом обрушился, предположительно, из-за попадания снаряда ВСУ. Позже произошел повторный обвал, в результате которого упала часть крыши здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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