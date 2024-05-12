Минздрав отправил подмогу в Белгород из-за обрушения дома

Медики уже мчатся в Белгород на помощь людям (архивное фото)
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
Минздрав отправил дополнительные бригады медиков в Белгород на помощь пострадавшим от обрушения подъезда жилого дома 12 мая. Об этом сообщил помощник исполняющего обязанности министра здравоохранения Михаила Мурашко.
«Дополнительные бригады медиков направлены в Белгород по поручению Мурашко», — заявил помощник министра. Информацию передает РИА Новости.
Жилой дом обрушился, предположительно, из-за попадания снаряда ВСУ. Позже произошел повторный обвал, в результате которого упала часть крыши здания.
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