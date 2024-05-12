Минздрав отправил подмогу в Белгород из-за обрушения дома

Мурашко направил бригады медиков в Белгород после обрушения подъезда в доме

12 мая 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

Медики уже мчатся в Белгород на помощь людям (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Минздрав отправил дополнительные бригады медиков в Белгород на помощь пострадавшим от обрушения подъезда жилого дома 12 мая. Об этом сообщил помощник исполняющего обязанности министра здравоохранения Михаила Мурашко. «Дополнительные бригады медиков направлены в Белгород по поручению Мурашко», — заявил помощник министра. Информацию передает РИА Новости. Жилой дом обрушился, предположительно, из-за попадания снаряда ВСУ. Позже произошел повторный обвал, в результате которого упала часть крыши здания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минздрав отправил дополнительные бригады медиков в Белгород на помощь пострадавшим от обрушения подъезда жилого дома 12 мая. Об этом сообщил помощник исполняющего обязанности министра здравоохранения Михаила Мурашко. «Дополнительные бригады медиков направлены в Белгород по поручению Мурашко», — заявил помощник министра. Информацию передает РИА Новости. Жилой дом обрушился, предположительно, из-за попадания снаряда ВСУ. Позже произошел повторный обвал, в результате которого упала часть крыши здания.