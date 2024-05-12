Полковник Баранец: ВСУ бьют по гражданскому населению в Белгороде ради мести

12 мая 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

В Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома после обстрела ВСУ (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Военные силы Украины целенаправленно бьют по мирному населению России, чтобы отомстить за свои провалы в зоне боевых действий. Еще одна цель противника — деморализовать гражданское общество и вселить мысли о том, что Белгородская область оставлена без защиты армии РФ. Об этом в беседе с URA.RU сообщил член общественного совета при Минобороны РФ, обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. В Белгороде 12 мая обрушился подъезд десятиэтажного дома. Предварительно, обвал случился из-за попадания снаряда ВСУ. По данным СМИ, под завалами могут находиться минимум 15 человек. «Чем хуже становится у ВСУ обстановка на поле боя, тем больше становится их бандеровская мстительность. Это месть. Обратите внимание, бьют не по военным позициям, а по гражданскому населению. Чтобы вызвать недовольство у гражданского населения в том, что российская армия их как бы не защищает. Здесь и военная цель, и политическая закрываются такими ударами. Только у бандеровцев может быть желание уничтожить как можно больше мирного населения. ВСУ бьют по гражданскому населению, чтобы подогревать разговоры о том, что армия РФ не защищает Белгородскую область», — рассказал Виктор Баранец. У дома в Белгороде обрушилась крыша: главное об атаке По словам собеседника, в мире еще не существует противовоздушной системы обороны (ПВО) которая смогла бы исключить возможность любых атак. «Изначально плохо засекли, потом плохо прицелились [чтобы сбить] и опоздали. В мире не существует системы ПВО, которая поражала бы вражеские цели на 100%. Может, еще пройдет сто лет, когда мы сможем сказать о таком поражение цели. Даже из шести ракет MGM-140 ATACMS (производство США) которые запустили недавно украинцы, мы сбили только пять, одну все-таки пропустили. Украине поставляется множество различного вооружения, к которому мы постепенно приноравливаемся. Безусловно, у нас целый арсенал средств ПВО. Если одно не умеет, не способно сбивать, другое пробуем и так далее. Идет, так сказать, выработка противоядия. Не сразу это делается», — отметил Баранец.



Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. По информации МЧС, спасателям удалось извлечь из-под завалов 12 человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военные силы Украины целенаправленно бьют по мирному населению России, чтобы отомстить за свои провалы в зоне боевых действий. Еще одна цель противника — деморализовать гражданское общество и вселить мысли о том, что Белгородская область оставлена без защиты армии РФ. Об этом в беседе с URA.RU сообщил член общественного совета при Минобороны РФ, обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. В Белгороде 12 мая обрушился подъезд десятиэтажного дома. Предварительно, обвал случился из-за попадания снаряда ВСУ. По данным СМИ, под завалами могут находиться минимум 15 человек. «Чем хуже становится у ВСУ обстановка на поле боя, тем больше становится их бандеровская мстительность. Это месть. Обратите внимание, бьют не по военным позициям, а по гражданскому населению. Чтобы вызвать недовольство у гражданского населения в том, что российская армия их как бы не защищает. Здесь и военная цель, и политическая закрываются такими ударами. Только у бандеровцев может быть желание уничтожить как можно больше мирного населения. ВСУ бьют по гражданскому населению, чтобы подогревать разговоры о том, что армия РФ не защищает Белгородскую область», — рассказал Виктор Баранец. По словам собеседника, в мире еще не существует противовоздушной системы обороны (ПВО) которая смогла бы исключить возможность любых атак. «Изначально плохо засекли, потом плохо прицелились [чтобы сбить] и опоздали. В мире не существует системы ПВО, которая поражала бы вражеские цели на 100%. Может, еще пройдет сто лет, когда мы сможем сказать о таком поражение цели. Даже из шести ракет MGM-140 ATACMS (производство США) которые запустили недавно украинцы, мы сбили только пять, одну все-таки пропустили. Украине поставляется множество различного вооружения, к которому мы постепенно приноравливаемся. Безусловно, у нас целый арсенал средств ПВО. Если одно не умеет, не способно сбивать, другое пробуем и так далее. Идет, так сказать, выработка противоядия. Не сразу это делается», — отметил Баранец. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. По информации МЧС, спасателям удалось извлечь из-под завалов 12 человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.