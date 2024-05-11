В Тюменской области модернизируют медицинский комплекс

В поликлинике областной больницы №11 в поселке Голышманово (Тюменская область) началась масштабная модернизация медицинского комплекса. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона.
«В поликлинике областной больницы № 11 идет капитальный ремонт. Он не влияет на работу специалистов. Врачи временно переехали в другие помещения. Сохранились условия для прохождения профосмотров. Людям не приходится переходить из здания в здание», — написал инфоцентр в telegram-канале.
Работы будут проведены на первом этаже. Планируется монтаж фасада и замена кровли, а также ремонт инфекционного отделения. В обновленных помещениях установят современное оборудование. Первый этап реконструкции поликлиники планируют завершить в 2025 году.
В прошлом году премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о выделении более 244 миллионов рублей на закупку оборудования в больницы региона. Необходимые средства помогут дооснастить медучреждения в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске и поселке Голышманово.
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В поликлинике областной больницы №11 в поселке Голышманово (Тюменская область) началась масштабная модернизация медицинского комплекса. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона. «В поликлинике областной больницы № 11 идет капитальный ремонт. Он не влияет на работу специалистов. Врачи временно переехали в другие помещения. Сохранились условия для прохождения профосмотров. Людям не приходится переходить из здания в здание», — написал инфоцентр в telegram-канале. Работы будут проведены на первом этаже. Планируется монтаж фасада и замена кровли, а также ремонт инфекционного отделения. В обновленных помещениях установят современное оборудование. Первый этап реконструкции поликлиники планируют завершить в 2025 году. В прошлом году премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о выделении более 244 миллионов рублей на закупку оборудования в больницы региона. Необходимые средства помогут дооснастить медучреждения в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске и поселке Голышманово.