В Тюменской области модернизируют медицинский комплекс

12 мая 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

В обновленных помещениях установят современное оборудование Фото: Илья Московец © URA.RU В поликлинике областной больницы №11 в поселке Голышманово (Тюменская область) началась масштабная модернизация медицинского комплекса. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона. «В поликлинике областной больницы № 11 идет капитальный ремонт. Он не влияет на работу специалистов. Врачи временно переехали в другие помещения. Сохранились условия для прохождения профосмотров. Людям не приходится переходить из здания в здание», — написал инфоцентр в telegram-канале. Работы будут проведены на первом этаже. Планируется монтаж фасада и замена кровли, а также ремонт инфекционного отделения. В обновленных помещениях установят современное оборудование. Первый этап реконструкции поликлиники планируют завершить в 2025 году. В прошлом году премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о выделении более 244 миллионов рублей на закупку оборудования в больницы региона. Необходимые средства помогут дооснастить медучреждения в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске и поселке Голышманово. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поликлинике областной больницы №11 в поселке Голышманово (Тюменская область) началась масштабная модернизация медицинского комплекса. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона. «В поликлинике областной больницы № 11 идет капитальный ремонт. Он не влияет на работу специалистов. Врачи временно переехали в другие помещения. Сохранились условия для прохождения профосмотров. Людям не приходится переходить из здания в здание», — написал инфоцентр в telegram-канале. Работы будут проведены на первом этаже. Планируется монтаж фасада и замена кровли, а также ремонт инфекционного отделения. В обновленных помещениях установят современное оборудование. Первый этап реконструкции поликлиники планируют завершить в 2025 году. В прошлом году премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о выделении более 244 миллионов рублей на закупку оборудования в больницы региона. Необходимые средства помогут дооснастить медучреждения в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске и поселке Голышманово.